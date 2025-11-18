エヴァ・ロンゴリア出演『なんて楽しいクリスマス！』12月3日（水）より配信開始

Prime original映画『なんて楽しいクリスマス！』（原題：Oh. What. Fun.）が12月3日（水）よりPrime Videoで独占配信開始。それに先駆けこの度、日本語予告、キービジュアル、場面写真が一挙解禁された。

『なんて楽しいクリスマス！』概要

本作の主役“ママ”を演じるのは3度のアカデミー賞ノミネート経験を持つ名優ミシェル・ファイファー。そして、『ブルータリスト』『博士と彼女のセオリー』で2度アカデミー賞ノミネートのフェリシティ・ジョーンズ、『キック・アス』シリーズや Prime Originalの『サスペリア』『ペリフェラル 〜接続された未来〜』など、まだ20代にして80作以上の映画／ドラマに出演している演技派で、今年9月に結婚したことでも話題のクロエ・グレース・モレッツ、『アメイジング・スパイダーマン』『レスキュー・ミー NYの英雄たち』で知られるエミー賞4度ノミネートのベテラン俳優デニス・リアリー、デビュー作『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』で英国アカデミー賞にノミネートされた新鋭ドミニク・セッサ、『カラー・パープル』（舞台版でトニー賞ノミネート、グラミー賞受賞、映画版でアカデミー賞ノミネート）のダニエル・ブルックスら豪華キャストが、愛情深くも役立たずな（だが非常に共感できる）素敵な家族を演じる。

さらにウェス・アンダーソン監督作の常連俳優ジェイソン・シュワルツマン、『デスパレートな妻たち』やエディ・マーフィ共演のPrime original映画『ザ・ピックアップ 〜恋の強盗大作戦〜』でお馴染みのエヴァ・ロンゴリア、アジアを代表する女優で監督としても活躍するジョアン・チェンも出演し、心温まるファミリー・コメディに花を添えている。

【日本語本予告】



監督／脚本／製作は、アカデミー賞2部門受賞の映画『タミー・フェイの瞳』のマイケル・ショウォルター。コメディアン、俳優、監督、作家とマルチに活躍している彼は、エミー賞監督賞にノミネートされた『ドロップアウト〜シリコンバレーを騙した女』では監督／製作総指揮を務め、昨年は、40歳のシングルマザー（アン・ハサウェイ）と人気ボーイズグループの20代のボーカル（ニコラス・ガリツィン）との恋を描いたPrime original映画『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』で米批評サイトRotten Tomatoesで80%FRESHの高評価を受けている。今回彼は、伝統的なホリデー映画の手法を一新し、家族の母なる存在の旅路に焦点を当て、ホリデーシーズンに圧倒された経験のある誰もが共感できる普遍的なテーマを描き出している。

プロデューサーには、ニコール・キッドマン＆ガエル・ガルシア・ベルナル共演で話題となったPrime original映画『ホランド』のケイト・チャーチル、『ドロップアウト〜シリコンバレーを騙した女』のヨルダナ・モリック、『ボヘミアン・ラプソディ』やアカデミー賞作品賞にノミネートされた『アイリッシュマン』のジェーン・ローゼンタール、『ボクらを見る目』と『嘘の天才 〜史上最大の金融詐欺〜』でエミー賞作品賞ノミネートのベリー・ウェルッシュがあたる。

また本作には、グラミー賞受賞アーティストで女優としても活躍するグウェン・ステファニーによる新曲「ShakeThe Snow Globe（from “Oh. What. Fun.”）」が収録されている。ホリデープレイリストにぴったりの新曲で、グウェンから次のコメントが届いている。「映画の特定の瞬間のために曲を書くよう依頼されたのは今回が初めてです。アップテンポでノスタルジックなクリスマスソングを作り、この映画の情感に寄り添うという挑戦に、緊張と興奮、そしてインスピレーションを感じました」

『なんて楽しいクリスマス！』は、豪華で多彩なキャストが揃い、家族全員で楽しめるハートウォーミングな映画だ。コメディと深い感動が見事に融合し、世代を超えて愛される作品で、過労気味のホリデーホストたちを祝福する、心躍るホリデーコメディとなっている。住む世界も違う歳の離れた男女の愛を描いた『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』のマイケル・ショウォルター監督は本作ではどのような家族の絆を描くのか。

『なんて楽しいクリスマス！』あらすじ

クレア・クラウスター（ミシェル・ファイファー）は、毎年ホリデーシーズンになると、カオスながら愛すべき家族をまとめる接着剤のような存在だ。完璧にデコレーションされたクッキーから入念に包装された贈り物まで、クレアほど見事に家を飾る者はいない。しかし今年、家族揃ってミュージカルを観に行く計画を立てた彼女は、家族の重大なミスにより家に置き去りにされてしまう。自分が評価されていないと感じてうんざりしたクレアは、思いがけない冒険へと飛び出す。家族が慌てて彼女を探す中、クレアは予想外のクリスマスに秘められた魔法を発見することになるのだった。

マイケル・ショウォルター監督／脚本／製作『アイデア・オブ・ユー 〜大人の愛が叶うまで〜』Prime Video にて絶賛独占配信中。（海外ドラマNAVI）

