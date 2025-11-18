『マーサー教授の殺人事件簿』シーズン2、2026年1月28日（水）より日本初放送

「人間は非合理的」がモットーの行動科学者が、ハイレベルな専門知識を駆使して数々の難事件に挑む本格ミステリー『マーサー教授の殺人事件簿』のシーズン2が2026年1月28日（水）より日本初放送・配信される。

2024〜2025年シーズンに最も見られた海外ドラマは？トップ100発表 2024〜2025年シーズンに最も見られた海外ドラマは何だろ … 2024〜2025年シーズンに最も見られた海外ドラマは？トップ100発表

シーズン2が日本初放送

米NBCで大ヒットした本格犯罪ミステリーの第2シーズンが到着！ デューク大学のダン・アリエリー教授によるベストセラー「予想どおりに不合理：行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」」に着想を得た、リアルでユニークな内容が見もの。

心理学教授アレック・マーサー（ジェシー・L・マーティン『LAW & ORDER ロー＆オーダー』）は凶悪犯罪の捜査で警察やFBIに協力。人間の非合理的な行動を読み解く専門知識と洞察力を駆使し、難事件に挑む。

製作には『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY』や『デクスター 〜警察官は殺人鬼』など、質の高い犯罪ドラマで知られるトム・ミットマンが名を連ねている。

『マーサー教授の殺人事件簿』シーズン2あらすじ

アレック・マーサー教授のモットーは“人間は非合理的”。彼はその専門知識と洞察力を駆使し、警察やFBIの捜査を手伝う。FBIのマリサと離婚したマーサーは、ITに強い妹カイリーと同居し、彼らや大学の助手、フィービーやリズワンが彼を手伝うことも。そんなマーサーは20年前、教会爆破事件に巻き込まれ、顔の右側などにやけどの痕があり、その真相究明を望んでいた。

前シーズン終盤、教会爆破事件の黒幕を突き止めたマーサーだがその直後、危機管理専門家である恋人ローズが謎の男たちに拉致されてしまった。新シーズン、ローズの非常事態を知ったマーサーはマリサら仲間たちと彼女の救出を急ぐが、男たちの正体と拉致の目的とは…？

『マーサー教授の殺人事件簿』シーズン2（全18話）はWOWOWにて2026年1月28日（水）放送スタート（第1話無料放送、アーカイブ配信あり）

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.