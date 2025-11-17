TV初！アガサ・クリスティーファン必見の『DEATH & DETAIL 事実は語る』全10話一挙放送

英国が誇る“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説に影響を受けたと制作陣が明かす地中海を航海する豪華客船を舞台にしたミステリー『DEATH & DETAIL 事実は語る』が、2026年1月に一挙放送されることが決定した。主演を務めるのは、『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のジェーソン・ギデオン役で知られるマンディ・パティンキン。

『DEATH & DETAIL 事実は語る』あらすじ

幼い頃に母親を殺されたイモジェンは裕福なコリアー家に引き取られ、18年後、豪華客船で旅する10日間のツアーに参加。船にはコリアー家が招待した大勢の成功者がいた。やがて乗客のトゥルビスキーが自分の客室で殺される事件が発生。

そんな中、イモジェンはかつて母親の事件を調べた名探偵だが今は落ちぶれたルーファスと再会。ルーファスは、イモジェンがトゥルビスキーの部屋に忍び込んだ証拠を持っており、彼女が第1容疑者だと語りつつも無実だと信じ、イモジェンを犯人探しの助手にする。ルーファスは船内の人々を次々と尋問し始めるが、成功者の一部はビジネスを巡るトラブルで対立するなど、船内にいる多くが“秘密”を隠しているらしい。船上ではさらに事件が続き……。

アガサ・クリスティーファン必見！

まるでアガサ・クリスティーの推理小説の世界を彷彿とさせる謎めいた人間模様こそ、本作の大きな魅力である。船内の人々はそれぞれが“秘密”を隠し持っており、ビジネスを巡る対立など、複雑な人間関係が浮かび上がってくる。誰が犯人でもおかしくない状況の中、次々と明らかになるミステリアスな登場人物たちの過去が、事件の闇をさらに深めていくのだ。

セレブたちの華やかなムードとベテラン俳優の競演

ゴージャスな船内の様子や、セレブたちの華やかなファッションなど、目を楽しませる要素も満載である。その一方で、次から次へと起きる凶悪事件が、ラグジュアリーなムードを打ち破り、物語にスリルを与えていく。

出演は、海外ドラマファンにはおなじみの名優たちが揃う。『クリミナル・マインド FBI行動分析課』や『HOMELAND』でお馴染みのマンディ・パティンキンが名探偵ルーファスを演じる。そして、イモジェン役にはドラマ『カウントダウン』のヴァイオレット・ビーン。ベテランのマンディと、若手ヴィオレッタの演技の競演にも注目である。

そのほかの出演者にはローレン・パトン（『グッド・ファイト』）、ラフル・コーリ（『iゾンビ』）、アンジェラ・チョウ（『ドクター・オデッセイ』）、リンダ・エモンド（『マダム・セクレタリー』）ら。

富豪とセレブの秘密、そして過去の事件が複雑に絡み合う本格ミステリー。読者もまた、イモジェンやルーファスとともに真犯人を推理する、濃密な体験を味わうことができるだろう。

『DEATH & DETAIL 事実は語る』全10話はWOWOWにて2026年1月に一挙放送・配信予定。（アーカイブ配信あり）

