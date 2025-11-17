【全話無料配信】『ちょい悪3つ星シェフたちの爆笑旅』シーズン1〜3、YouTube配信中

3つ星シェフたちが世界を股にかける爆笑珍道中！ Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて最高の食材を求めて世界各地を旅するリアリティ番組『ちょい悪３つ星シェフたちの爆笑旅』（原題：Gordon, Gino & Fred’s Road Trip）シーズン1〜3が期間限定で全話無料配信中だ。

最高の旅を「ちょい悪」な仲間たちがぶち壊す

本作は、ゴードン、ジーノ、フレッドの三人が、南イタリアやフランスなどのヨーロッパ圏をはじめ、アメリカ、メキシコといった広大な国々を巡るロードムービー形式の番組。単なるグルメ旅行記ではなく、面白さは自由奔放で予測不能なジーノと、冷静沈着に見えて時に大胆なゴードン、そして気配りの人フレッドという、個性の強い彼らが織りなす化学反応にある。旅の道中では常に予想外のトラブルが続出するが、それこそが視聴者の爆笑を誘う最大の要素となっている。

旅の目的は、その土地ならではの絶品料理や食材を発見すること。しかし、一筋縄ではいかないジーノの行動や、それに振り回されるゴードンとフレッドの姿は、視聴者を飽きさせない。プロのシェフたちが、プロであることの「矜持」と、素顔の「お茶目さ」をさらけ出すさまは、この番組最大の魅力と言えるだろう。

第1話「ジーノの故郷 南イタリア」：旅の始まりは予測不能

無料公開される第1話は「ジーノの故郷 南イタリア」と題され、陽気なジーノのルーツを辿る旅からスタートする。

南イタリアの美しい景色の中で、三人はレモン農園でリモンチェッロの製法を学んだり、ナポリ最古のピザ店で本場のピザを味わったりと、食の探求を続ける。しかし、自由すぎるジーノの奔放な振る舞いがハプニングを巻き起こすのは必至。

『ちょい悪3つ星シェフたちの爆笑旅』シーズン1〜3は、Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」で見放題配信中。また、同公式YouTubeチャンネルにて期間限定で全話無料公開中。（海外ドラマNAVI）

