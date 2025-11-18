【麺じゃない…からあげ】濃厚味噌スープ「にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食」からやまに新登場

からあげ専門店「からやま」は、2025年11⽉21⽇(金)より国内の「からやま」にて「にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食」、からあげ縁では「にんにく味噌からあげ」を期間限定で販売開始する。※文中価格は全て税込表記

寒い冬にぴったりの味噌ラーメンを彷彿とさせる「にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食」。主役は、「にんにく味噌からあげ」。深いコクと風味が特徴の八丁味噌とにんにくを使用した漬け込みダレで、じっくり漬け込んだからあげは、一口頬張ると、味噌のコクと香ばしいにんにくの風味が口いっぱいに広がるという。

鉄板の上に味噌スープを広げ、にんにく味噌からあげと、キャベツ・もやし・コーンを盛り付ける。そして、特製の肉みそと、最後にバターをトッピングすることで、濃厚かつ食べ応えのある定食に仕上げたという。

〈商品概要〉

【からやま 販売メニュー】

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる

＜店内＞

■にんにく味噌からあげの味噌バター盛り定食

(にんにく味噌からあげ3個/ご飯・みそ汁付き)

通常店舗：979円)/券売機店舗：980円

■にんにく味噌からあげ合盛り定食

(にんにく味噌からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯・みそ汁)

通常店舗：869円)/券売機店舗：870円

■にんにく味噌からあげ(単品)

通常店舗：1個 165円)/券売機店舗：170円

＜テイクアウト＞

■にんにく味噌からあげの味噌バター盛り弁当

(にんにく味噌からあげ3個/ご飯)

通常店舗：961円)/券売機店舗：980円

■にんにく味噌からあげ合盛り弁当

(にんにく味噌からあげ2個/カリッともも2個/2種のタレ/ご飯)

通常店舗：853円)/券売機店舗：870円

■にんにく味噌からあげ(単品)

通常店舗：1個 162円)/券売機店舗：170円

