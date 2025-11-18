登録料・商材費としていきなり引き落とし…収益から引かれるはずだったのに！？｜副業詐欺に騙された話#2【ママリ】

家計を助けるためにブログによる副業を始めた美穂。記事をせっせと書きますが、すぐに閲覧数は伸びません。それなのに、副業先会社のクレジットカードによる引き落としが開始され…。ネット副業詐欺被害にあった主婦が解決方法を模索し、大切な心得を学ぶお話。『副業詐欺に騙された話』第2話をごらんください。

夫のボーナスカットに危機感を覚えた美穂は、家で簡単にできるブログ更新で稼ぐという副業の仕事を見つけます。さっそく申し込みをし、10万円（登録料・商材費込み）のコースを選びました。

ブログ開始！しかし閲覧数は伸びない…

申し込みをした私に案内されたのは、用意されたブログのドメインとＩＤ登録のためのＵＲＬだった。さっそく登録すると、ブログのタイトルを考え、記事を作成し始める。内容は主に子育てを中心とした、日記のようなもの。渡された商材マニュアルに、主婦は子育てブログが1番お金になると紹介されていたからだ。



実際にあったことや体験を、身バレしないようにフェイクを入れつつ書いていく。人に見てもらうための記事を書くのはけっこう大変で、私は苦労しながら隙間時間をせっせとブログ記事作成に費やした。しかし、スタートから約1ヶ月後。



「たったの30人…」



閲覧者の人数は少ない。これでは広告による収入など難しそうだ。本当に集客してくれているのだろうか。いくら1番下の10万円コースを選んだとはいえ、この調子だと収益を得るのはだいぶ先になってしまいそうだ。

副業の影響が私生活にも…

それでも自分の力不足かもしれないと考え直し、努力した。けれど空回るばかりで、ブログ執筆の弊害が私生活にまで出てきてしまう。ある日、まなぶから心配そうに声をかけられた。



「美穂、夜は寝られてるか？何だか寝不足みたいだけど」



「う、うん、大丈夫。ちょっと最近目が冴えちゃって」



収入を得てからまなぶには教えようと考えたため、ブログによる副業を彼はまだ知らない。少しの後ろめたさを抱えながらも、いつかプラスになるはずだと頑張った。

いきなり5万ものカード引き落としが発生！？

しかし、事件は起こった。仕事を始めてから迎えたクレジットカード利用の引き落とし日。いきなり5万円分が、副業会社によって引き落とされていたのだ。忙しくて報告メールを見逃していた。確認した時、声を出して驚いた。



「どうしていきなり5万円も！？」



約束では、ブログ収益が発生したら、収益から引いていくと言っていた。だから引き落としは発生しないと思っていたのに。何度見ても、口座から5万円が消えている。慌てた私はすぐに副業先にメールで問い合わせた。しかし回答は初めて聞く内容のもので。



『初めての場合、登録料・商材費は初月に2分割にて引き落とされます』



そんなのは初耳だ。つまり、来月も残り5万円分引き落とされるということ？血の気が引くと同時に、もしや…とある単語が脳内に浮かぶ。



副業詐欺──私はとんでもないものに、引っかかったのではないだろうか…。



あとがき：気軽にできる副業こそ、ご用心を

副業を開始した美穂は、慣れない作業に苦労し、私生活にまで影響が出ます。そんな中、まだ利益も出ていないのに副業会社によるクレジットカードの引き落としが発生。事前に聞いていた話と違うと驚きます。



仕事というのは本業であればしっかり会社を調べ、面接も受けられます。しかし副業となると簡単に手を出して容易にスタートさせられます。だからこそ、詐欺の罠が仕掛けられているのかもしれません。美穂はこの後、どうするのでしょうか。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。

記事作成: hiiro

（配信元: ママリ）