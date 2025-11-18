全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、11月20日から26日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は11月19日から25日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜庄内・富山・能登・神戸線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜松山・高知線、札幌/千歳〜女満別・根室中標津・青森線、福岡〜対馬・宮崎線、沖縄/那覇〜石垣線

・5,500マイル

東京/羽田〜札幌/千歳・オホーツク紋別・函館・大館能代・萩石見・松山・熊本・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜札幌/千歳・福島線、名古屋/中部〜仙台線、札幌/千歳〜仙台・広島線

・7,500マイル

東京/羽田〜石垣線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。