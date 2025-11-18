あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第184回】初めて応募しました。いつも楽しみに見ています。今回は競馬予想サイトについて教えて頂きたいのですが、実際じゃいさんはこういった予想サイトってどう思われてますか？

私はもうかれこれ何十万円ものお金を使ってほとんど的中の恩恵を受けていません。競馬は実際には自分で予想して馬券を購入して、楽しむものだとわかっているのですが、どうしても一攫千金をねらって予想サイトに頼ってしまいます。どうせやるならじゃいさんの予想を見てやりたいのですが、どこでどうやっているのかわからないので教えてください。結論として、多数の予想サイトを見るのはやめた方がいいですよね？

今週はエリザベス女王杯。本命にしたレガレイラが格の違いを見せて完勝！ 1番人気を本命にするのが1番覚悟がいるので、この結果は素直に嬉しいです。3番手評価の9番人気ライラックが3着に来てくれたことも嬉しかった。対抗のココナッツブラウンが5着だったため馬券は外しましたが、予想自体は良かったと思います。

では質問へ。昔から競馬予想の詐欺は多いですね。昔は新聞や雑誌の広告に「的中率98％！」とか、本物か捏造か分からない当たり馬券を載せて、読者を信じさせるような手口のものがたくさんありました。又聞きですが、あらゆるものにお金を払ったけど全て嘘だった、という人の話を聞いたことがあります。まあそりゃそうでしょう。今はネットの時代ですから、XやSNSなどでこの手の競馬予想家は蔓延しています。

そもそも、なぜこのような悪徳と言われる予想家が蔓延しているのでしょうか？

それは、騙される人がいるからです。世の中に本物を見極められる人が少ないからです。競馬の本質を知っていたら、このようなものが嘘だということは分かります。当然騙されることもなければ、信じることもありません。

例えば、10週連続的中！とか、50レース中48レース的中！とか、いかにも視聴者が食い付きそうなことを謳っていますが、それが仮に本当だとして、的中したといっても、競馬には色んな馬券があることを忘れてはいけません。

単勝、複勝、馬連、ワイド、3連単。それぞれ当たる確率が違いますし、配当も違います。7頭の馬を挙げて、それぞれの複勝を買った場合、そのどれかが3着以内に入れば的中です。それで「的中ー！」と言われても凄くはないし、そんな予想でよいなら僕でもほとんど当たります。

ただ、当然勝つことも出来ません。なので、過大に視聴者を煽る。自画自賛する予想家は僕はハナから信じないし、詐欺かビジネスだと思います。そもそも競馬予想家のことをよく知らないし、自分で予想する際に頼りにすることもないので、それぞれがどのようなやり方で収入を得ているのかは分かりません。それでも、最近は特にこの手の予想家は多いような気がするので、不景気なのか、藁にもすがる気持ちでそこにお金をかける人が多いのでしょう。

僕もYouTubeやニコニコチャンネル、オンラインサロンをやってる身なのですが、自分の予想を売るというのは嫌いです。どれも人に頼まれてやっていることで、率先して始めたことではないし、自分の予想をただ発表しているだけです。

「当たります！」とか「絶対来ます！」なんて思ったことありません。むしろ、僕の予想を盲信している人がいると「やめてくれ！」と思います。自分の予想に乗って当たった人がいても、自分のおかげだとも思いません。僕の予想に乗ったという時点で、その人の予想です。逆に乗って当たらなくても、自己責任です。僕のせいではありません。

たまに僕の予想に乗って、外れた時に僕のことを逆恨みする人がいます。過去にはそのせいで僕に嫌がらせをしてきた人もいました。でも、そういう人が1番騙される人です。本物を見極められていないからです。ギャンブルで1番負ける人です。僕はそれを皆さんに教えたいと思っています。僕の場合は、競馬の予想を教えるというより、勝ち方を教えるなら、という条件で始めたことです。



今週のギャンブル格言【本物を見極める力を付けよ。】





全ての競馬予想家が偽物だとは思いません。

ちゃんと予想して、ただ当てることよりも期待値を求めてという、僕なんかよりも遥かに予想に時間と情熱をかけている予想家も存在します。そういう人はまず過度な宣伝もしないし、外れた時は外れたときちんと言うし、「すいませんでした！」と謝ります。視点も鋭かったり、面白さがある予想家もいます。つまり、本物の予想家はいるのです。

皆さんはそれを見極めなければいけません。ブランドのバッグの真贋を見極められる目を全員が持っているなら、偽物なんて存在しないのです。まあバッグの場合は偽物だったら安くていいと、フェイクの方を好む人もいるかもしれませんが、人間はそこが見極められないと痛い目を見ることになります。

これだけは言えます。どんなに本物の予想家でも、全レースを当てられる人は未来から来てる人でもない限り存在しません。これを知っておいてください。それだけで騙されることはなくなるはずです。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ