「日本はエリート」「韓国と似た特徴を持つ」ボリビアメディアが伝えた森保ジャパンの印象！ ガーナ戦から“強みと弱点”を分析「いくつかの場面では…」
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場で開催されるキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦する。
この一戦を前に、ボリビアメディア『El Pais.bo』は、森保ジャパンの印象について次のように伝える。
「スピード、プレッシャー、そしてゴール。ボリビアは日本のDNAを阻止しなければならない。手強い相手だ。我々が０−２で敗れた韓国と似た特徴を持つ。日本はエリートだ。森保監督率いるチームはこれまで、ハイレベルな試合に何度も勝ってきた」
また14日に行なわれた日本のガーナ戦（２−０）を踏まえて、強みと弱みをこう分析した。
「強み:日本はボールポゼッションと素早い循環で試合を支配した。上田綺世は中央の起点となり、南野拓実、堂安律、久保建英との連係作りにも積極的に参加。そしてトリオは完璧なパフォーマンスを見せた。守備は堅固で谷口彰悟がフィジカル的な戦いに勝利した。
弱点:いくつかの部分では、高い位置でのプレッシャーによって後ろにスペースが生まれ、ガーナのカウンター攻撃の際にそこを利用された」
日本は年内最後のテストマッチとなるボリビア戦でどんな戦いを見せるか。試合は19時20分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
