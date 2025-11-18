石原良純、4兄弟そろって『徹子の部屋』出演 ソファに“ぎゅうぎゅう”仲良し4ショットに反響「同じ顔4人」「かわいい笑」「素敵な笑顔」
タレントで気象予報士の石原良純（63）が、18日までに元政治家でジャーナリストの兄・石原伸晃氏（68）のインスタグラムに登場。テレビ朝日系『徹子の部屋』に、伸晃氏、良純、政治家の石原宏高氏、美術家の石原延啓氏と4兄弟そろって出演したことが報告され、記念ショットなどが公開された。
【写真・動画】「同じ顔4人」「かわいい笑」ソファに“ぎゅうぎゅう”に座る石原4兄弟
伸晃氏は「#徹子の部屋」のハッシュタグとともに、4兄弟が番組MCの黒柳徹子を囲んで笑顔を見せる記念のオフショット写真を披露（石原兄弟は、長男・伸晃氏、次男・良純、三男・宏高氏、四男・延啓氏）。
続けて「#ソファ #ギュウギュウ #ギチギチ #せまいです」というユーモラスなハッシュタグを添え、4人がソファに並んで座り、そっくりな笑顔を揃える放送中のテレビ画面の動画もアップした。
この仲むつまじい兄弟の共演に、コメント欄には「仲良し御兄弟ですね！」「4人ソファーに並んでいてびっくり！」「ぎゅうぎゅう」「かわいい笑」「とても素敵で見てるだけでこちらも幸せな気分になる」「同じ顔4人」「かわいい」「座高の高さがこんな一緒なことある？」など、さまざまな反響が寄せられている。
