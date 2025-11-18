大阪マンゲキ、大みそか公演が変更 例年と異なり1000席超の会場で開催へ イベントタイトル＆MC陣など発表
大阪・よしもと漫才劇場と森ノ宮よしもと漫才劇場は17日、12月31日にCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで『マンゲキ大晦日大祭典』を開催すると発表した。
【画像】何のシルエット？ マンゲキ「重大発表」予告画像
『大晦日大祭典2025 〜ダブルヒガシゲートからこんにちは！確かにお前の盆踊〜りは、ヨヤクナッシングトゥーマッチ！大屋根ぇ〜リングでワャクワャクカウントダウン!!〜』と題する。
同日、公式Xで夜に「重大発表」があると予告していたが、カウントダウンイベントが決定した。例年、よしもと漫才劇場と森ノ宮よしもと漫才劇場の2会場で『マンゲキ大晦日大祭典』を実施してきたが、今年は1000席超のCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールが舞台となり、2部制、合計7時間で年越しを盛り上げる。
MCは、カベポスター、天才ピアニスト、ダブルヒガシ、フースーヤの4組。 “ボケVSツッコミ”をテーマに青組と紅組に分かれ、激しいバトルを繰り広げる。
■カベポスター
商店街のみんな！門松は早めに出して大晦日はWWホールに来てくれよな！
■天才ピアニスト
今年の大晦日は!!!よしもと漫才劇場の大晦日大祭典！今年もMCできて嬉し〜！デッカい会場でたっくさんの芸人と一緒に2025年を最高に締めくくろう！あなた
のお越しをワャクワャクして待ってるっ！
■ダブルヒガシ
今年も一年ありがとうございました！WWホールで最高の大晦日を一緒に過ごさせて下さい！
■フースーヤ
今年の年越しは、スキンケア大学吉野がメインMCになると思っていたので何
の準備もしてませんが、頑張りたいです！
■マンゲキ大晦日大祭典2025 詳細
タイトル『大晦日大祭典2025 〜ダブルヒガシゲートからこんにちは！確かにお前の盆踊〜りは、ヨヤクナッシングトゥーマッチ！大屋根ぇ〜リングでワャクワャクカウントダウン!!〜』
日程：2025年12月31日（水）
第一部：午後4時開場／4時半開演／8時終演
第二部：午後8時半開場／9時開演／深夜0時半終演
出演：カベポスター、ダブルヒガシ、天才ピアニスト、フースーヤほか
