ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは11月17日、自身のInstagramを更新。じんましんが広がる背中の写真を公開し、心配の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：樽美酒研二さん公式Instagramより）

ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは11月17日、自身のInstagramを更新。じんましんが広がる背中を公開しました。

「お大事にしてください　早く治って」

樽美酒さんは「これ酷い時の蕁麻疹です」とつづり、1枚の写真を投稿。洋服をめくった自身の背中です。腰までじんましんが広がっています。大きな腫れにもなっており、症状のひどさが伝わる写真です。

また、「気持ちが悪いとかなく、ただ痒くて眠れないみたいな感じです。運動は問題なくできてます」と現在の体調なども明かしています。

ファンからは、「ストレスが原因なこともあるからね」「早く原因が分かって治りますように」「いやーー心配だよ　無理しないでね本当に！！」「皮膚科に行ってください！」「お大事にしてください　早く治って」「健康が1番だからゆっくり休んで下さい」「とっても痒そう」と心配する声が寄せられました。

じんましんが出た脚のショットも

14日には「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」と、じんましんが広がった筋肉質なふくらはぎを公開していた樽美酒さん。ファンからは、「凄いことになってる」「あらーかわいそうに」といった声が寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
