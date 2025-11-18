「身長差にきゅん」木村カエラ、元タイプロ候補者デュオとのショットに反響！ 「全員顔小さい過ぎる」
歌手の木村カエラさんは11月18日、自身のInstagramを更新。ユニット「ROIROM」とのスリーショットを披露しました。
【写真】木村カエラ、元タイプロ候補者デュオとの身長差ショット！
さらに木村さんは、「背が高くて顔が小さくてびっくりした。私が154.8cmで、めちゃくちゃ厚底履いてて、この小ささ すごいね」ともつづっており、圧巻のスタイルの良さが際立っています。
この投稿にファンからは、「身長私も同じはずが！とビックリした」「カエラさん、いつまでも本当にかわいいです」「身長差最高」「ファンにもROIROMにも優しいカエラちゃんがだいすき」「貴方のお顔もちぃーちゃいです！」「カエラちゃんの頭身バランスがすごくてビックリ」「全員顔小さい過ぎる」「身長差にきゅん」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「身長差にきゅん」木村さんは「MUSIC STATION（@ex_musicstation） ROIROM（@roirom_official ）のお二人と 同じレコード会社Victorなんです」とつづり、3枚の写真を投稿。timeleszの新メンバーオーディション『timelesz project（通称：タイプロ）』（Netflix）に参加していた本多大夢さんと浜川路己さんによるユニット「ROIROM」とのスリーショットを披露しました。木村さんは2人の間でかわいらしくピースをしており、2人との身長差も印象的です。
「こんなにタータンチェック似合うのカエラちゃんしかいない」木村さんは同日の投稿でも、「ミュージックステーション 新曲"君の傘"と"Butterfly"の2曲を歌いました」とつづり、スタジオでのショットを公開。コメントでは、「髪形もメイクも衣装も全部かわいかった」「ファッションすてき」「こんなにタータンチェック似合うのカエラちゃんしかいない」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)