お笑いコンビ「モンスターエンジン」の西森洋一（46）が18日までに、自身のSNSを更新。実家の町工場の窮状を訴えた。

西森は自身のX（旧ツイッター）で「実家の工場……つぶれるかも…………」と投稿。またインスタグラムでは「オーダーパター屋さんを、親父の為にやろうかと思います。二人で作ります 接客は僕がします。 是非！」と続けた。

そして「デザイン、重さ、ライ角、ロフト角、諸々、すべてオーダーして貰って、削りだしのパターを！！今まで殆ど断ってましたが、それ以外も、注文受け付けます」と告知。「親父、暇です！」とぶっちゃけ、「暇を持て余した職人の遊び。ここのDMに、連絡下さい ひやかしゴメン！」と伝えた。

しかし「親父の工場は、取引先から注文を貰えなくなり、、今…かなり大変です」とも。「どうか、宜しくお願いします。超精密なパター作れますよ！今のところ、15万円〜 と思ってます 是非！」と訴えた。

これらの投稿にフォロワーからは「どうか踏ん張って巻き返してください！」「精密な職人技が世界に伝われ〜」「がんばってやー！」「読んでいて胸がぎゅっとなりました…」「うちもヤバい」などの声が集まった。

実家が東大阪市にある精密機械工場で、テレビ朝日系「アメトーーク」の町工場芸人として知られる西森。2022年には、お笑いタレント・東野幸治からの依頼を受け、オリジナルパターを製作。ABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）の番組内で受け取った東野は、「西森親子の共作？東大阪の伝説の！」と喜び、「めちゃくちゃ軽い」と驚いていた。