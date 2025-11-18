【東京都】都庁食堂で味わう海外グルメ！ ニューヨークやロンドンの味が楽しめる期間限定フェア開催
東京都は都庁職員食堂で「姉妹友好都市ランチフェア」を開催します。姉妹友好都市関係を結ぶ世界12都市のうち、友好都市提携の節目の年を迎える4都市ゆかりの料理が登場します。一般の人も利用できるので、国際的な雰囲気のメニューをぜひ堪能してみてはいかがでしょうか。
対象となるのは、友好都市提携65周年を迎えるニューヨーク市、35周年を迎えるブラジル・サンパウロ州とエジプト・カイロ県、そして10周年を迎えるロンドン市です。4都市の雰囲気を感じられる料理やイメージを取り入れたメニューが提供されます。
第2弾は12月2〜4日です。カイロ県の「ターメイヤ（そら豆のコロッケ）」は3日に都庁第一本庁舎32階にて提供されます。ロンドン市の「フィッシュ＆チップス」は2日に都庁第二本庁舎4階にて、「ローストビーフ」は4日に都庁第一本庁舎32階で提供予定。いずれのメニューも売り切れ次第終了となります。狙っている料理がある場合は、提供場所と日付を確認の上、早めの訪問をおすすめします。(文:橋酒 瑛麗瑠)
友好都市提携の記念と対象都市東京都は、アメリカ・ニューヨーク市、フランス・パリ市、イギリス・ロンドン市など、世界12都市と姉妹友好都市関係を結んでおり、スポーツ、環境、文化といったさまざまな分野で幅広い交流を行っています。今回実施されるランチフェアは、4都市に焦点を当てたものです。
海外の料理を味わう日程と会場同フェアは2段階に分けて実施されます。第1弾は11月17〜19日に実施。ニューヨーク市からは「チキンオーバーライス」が17、19日に登場し、17日は都庁第一本庁舎32階の職員食堂で、19日は都庁第二本庁舎4階の職員食堂で提供されます。サンパウロ州からは「ムケッカ（魚介シチュー）」が18日に都庁第一本庁舎32階の職員食堂にて提供されます。
第2弾は12月2〜4日です。カイロ県の「ターメイヤ（そら豆のコロッケ）」は3日に都庁第一本庁舎32階にて提供されます。ロンドン市の「フィッシュ＆チップス」は2日に都庁第二本庁舎4階にて、「ローストビーフ」は4日に都庁第一本庁舎32階で提供予定。いずれのメニューも売り切れ次第終了となります。狙っている料理がある場合は、提供場所と日付を確認の上、早めの訪問をおすすめします。(文:橋酒 瑛麗瑠)