プロ野球・ロッテの西川史礁選手が結婚を18日発表しました。

球団を通じて、「この度、学生の頃からお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした。そして大学生最後の日にプロポーズし、6月2日に入籍しました。これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球をしたいと思います。そして、千葉ロッテマリーンズに少しでも貢献できるよう精進いたしますので応援のほどよろしくお願いいたします」とコメントしました。

24年ドラフト1位で入団すると、1年目から手腕を発揮。オープン戦では4割超えとチームトップ打率をマークしました。しかし一時は状態を落とし、2軍再調整も経験。それでも再昇格後は、6月の10試合の出場で月間打率.441をマークし、7月からは2か月連続で月間打率3割超えをマークしました。さらに2塁打数ではリーグトップの27本を記録。守備でも躍動を見せ、刺殺数・補殺数・併殺数ともにリーグトップ、守備率も.991となっています。

侍ジャパンメンバーとしても11月に行われた韓国との強化試合でも2試合スタメン出場し、初戦では両チーム通じて初ヒットを記録。さらに第2打席ではまたも初球を捉える勝負強さを見せ、タイムリーヒットで得点にも貢献しました。

SNSでは「単純に男としてかっけえよ史礁」「学生の頃からとかすげーー」「来シーズンさらなる飛躍期待してます」と祝福の声が寄せられました。