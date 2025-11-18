¥í¥Ã¥Æ¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï18Æü¡¢À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¤¬°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éËÍ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÏ¤Î¶¯¤µ¤ò¼Â´¶¤·Â³¤±¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¡¢6·î2Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Ãç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ËÍ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢5·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.145¤È¶ì¤·¤ßÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤ÎºÆ¾º³Ê°Ê¹ß¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.311¤ÈÉüÄ´¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°6°Ì¤ÎÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¡¢27ÆóÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡Ù¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2»î¹ç¤Ç8ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£