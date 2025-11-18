20代女性に不適切な身体接触をした容疑　『イカゲーム』「001番の老人」俳優（81）、2審無罪も検察が上告

Netflix『イカゲーム』で「001番の老人」を演じたベテラン俳優オ・ヨンス（81）の強制わいせつ事件をめぐり、2審無罪判決に対し検察が上告した。

【写真】オ・ヨンス、容疑を否認「手を握っただけ」

11月18日、検察は前日、オ・ヨンスの控訴審で無罪判決を言い渡した水原（スウォン）地裁・刑事控訴6部に対し、法理の誤解などを理由に上告状を提出した。

オ・ヨンスは2017年7月から9月にかけて、20代女性A氏に対して不適切な身体接触をした容疑で、2022年11月に在宅起訴された。

2024年3月の1審では「被害者の主張は一貫しており、経験していなければできない供述である」といった趣旨で、オ・ヨンスの容疑を有罪と判断。懲役8カ月、執行猶予2年、40時間の性暴力治療プログラム受講命令を言い渡した。

しかし双方が控訴した今年11月11日の2審では、「時間経過により被害者の記憶が歪曲された可能性があり、公訴事実に記載の通り被告人が強制わいせつをしたのか疑わしいときは、被告人の利益に従わなければならない」とし、一転して無罪が宣告された。

（画像＝Netflix）『イカゲーム』に出演時のオ・ヨンス

オ・ヨンスは控訴審判決直後、取材陣に対し「賢明な判決を下してくださった裁判部に敬意を表し、感謝申し上げる」と語った。

なお、オ・ヨンスは『イカゲーム』シーズン1で、「001番の老人」オ・イルナム役を演じた。この作品で第79回ゴールデングローブ賞において、韓国俳優として初めて助演男優賞を受賞している。

ただ、この事件の影響により、シーズン3では“似たような声”だけの出演となった。

これについて『イカゲーム』のファン・ドンヒョク監督は、「オ・ヨンス氏は不祥事により参加できない状況だった。出演させるには無理があると判断した」とし、「仮面をかぶせて代役の俳優で撮影を進めた。声も実際に俳優本人を呼んで録音するのは難しかったため、声優を使い、AIで似た声を作って加えた」と説明した。