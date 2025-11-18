日産が新型「7人乗りSUV」初公開！ 精悍“ダイナミック顔”×上質インテリア採用！ 248馬力のパワフルPHEV初搭載の「新型ローグ プラグインハイブリッド」米国で発売へ！

精悍“ダイナミック顔”×上質インテリア採用！

日産の北米法人は2025年11月17日、新型「ローグ プラグインハイブリッド」を初公開し、内外装のデザインやパワートレインなどの情報を発表しました。

同市場で日産初となるプラグインハイブリッドモデル（PHEV）の3列SUVですが、どのようなモデルなのでしょうか。

真っ黒な「ローグ」がスゴい！

【画像】超カッコいい！ これが日産の「7人乗りSUV」です！（30枚以上）

新型ローグ プラグインハイブリッドのエクステリアは、筋肉質でダイナミックなスタイルとし、20インチのダーク塗装ホイールやブラックのトリム類が採用され、精悍さを強調。LEDヘッドライトを含むオールLEDのランプ類が、その存在感を際立たせています。

インテリアは、機能性と快適性を融合させた魅力的な空間です。あえて物理スイッチを残した操作系が特徴で、ダッシュボードやドアアームレストにはソフトタッチ素材を、フロントドアガラスには遮音性の高いアコースティックラミネートガラスを採用し、上質な室内を追求しました。

最上級の「プラチナム」グレードでは、本革シートやドアイルミネーション、削り出しアルミトリムプレートが、さらに豪華な雰囲気を演出します。

デジタル装備も充実しており、12.3インチのメーターと9インチのタッチスクリーン（ワイヤレスApple CarPlay、有線Android Auto対応）を装備。

プラチナムでは10インチのヘッドアップディスプレイやBoseの9スピーカー高級オーディオシステムも加わります。

また、ワイヤレス充電器や前後のUSBポートなど、利便性への配慮も万全です。

実用面では、ファミリーユースやレジャーを見据えた7人乗りの3列シートを設定。2列目シートはスライドやリクライニングが可能で、3列目へのアクセスも容易です。

荷室は3列目格納時にゴルフバッグ4個を積載できる広さを確保し、マウンテンバイクのような背の高い荷物にも対応。リアドアは70度まで大きく開き、チャイルドシートの設置も楽に行えます。

パワーテールゲートや、アウトドアで役立つ1500WのACコンセント（120V）も備わり、高い実用性を誇ります。

パワートレインは、2.4リッターガソリンエンジン、2つの電気モーター、20kWhのバッテリーを組み合わせた日産初のPHEVシステムを搭載。システム最高出力は248馬力、最大トルク322lb-ftを発揮し、ガソリンモデルを凌ぐ加速性能を実現しました。

また、日常は静かなEV走行、長距離はハイブリッド走行と、柔軟な使い分けが可能です。

全車標準のインテリジェントAWDと7つのドライブモードが、あらゆる路面状況で最適な走りを提供。なお、バッテリーはレベル2充電器で約7.5時間で満充電となります。

安全性への備えもとして、11個のエアバッグに加え、日産の「Nissan Safety Shield 360」を全車に標準装備。これには歩行者検知付き自動緊急ブレーキやブラインドスポット警告、後退時自動ブレーキなどが含まれます。

さらに、移動物体検知付きインテリジェントアラウンドビューモニターや、運転支援技術「ProPILOT Assist 1.1」も搭載しました。

新型ローグ プラグインハイブリッドについて、日産アメリカズの上級副社長であるポンズ・パンディクティラ氏は、次のように述べています。

「ローグ プラグインハイブリッドは、日産の電動化ロードマップにおける重要な一歩です。日常の通勤にはガソリンを使用しないEV走行の利便性を提供しつつ、ガソリンエンジンによる長距離走行の利点も維持しています。

このふたつの能力は、EVと従来型SUVの両方の利点を1台で享受したいというお客さまのニーズに応えるものであり、より完全に電動化された未来への準備となります。

米国で初のプラグインハイブリッドを導入することは、製品ポートフォリオの活性化と市場カバレッジの拡大を目指すRe：Nissan事業戦略を強化するものです」

新型ローグ プラグインハイブリッドは、2025年11月21日に開幕する「ロサンゼルス・オートショー」で一般公開される予定です。また、2026年初頭より米国で販売が開始されることになっています。

※ ※ ※

日産の公式リリース上では触れられていませんが、内外装のデザインから、新型ローグPHEVはアライアンスを組む三菱「アウトランダーPHEV」のOEMモデルであると推察されます。

販売価格なども含め、今後の詳細な発表が待たれるところです。