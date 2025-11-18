トヨタ斬新「アルファード“GR仕様”」がスゴイ！ 「GR”ロゴ」が目を惹く“スポーティ仕立て”！ 専用“エクステリアパーツ”＆ホイールもイイ！ “走行性能向上”で運転も楽しい純正カスタムって？

アルファードに運転の楽しさを付与

トヨタを代表する高級ミニバンとして歩みを続けてきた「アルファード」は、2002年の初代登場以来、ミニバンに「移動するラウンジ」という新たな価値観をもたらしてきました。

威厳のあるフロントマスクと上質なインテリアを備えた初代は、その圧倒的な高級感によって市場を席巻し、以降のモデルも代を重ねるごとに快適性と走行性能を磨き上げています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「アルファード“GR仕様”」です！（30枚以上）

2008年の2代目では豪華さを一段と深め、2015年の3代目では「大空間高級サルーン」というコンセプトを掲げて乗り心地を大幅に向上。

そして2023年に登場した現行型4代目は、骨格から見直された新しいプラットフォームを採用し、アルファードが築いてきた価値をさらに高みに引き上げた仕上がりとなっています。

専用エクステリアパーツやホイールでスポーティな仕様に！

現行モデルは堂々としたボディサイズを持ちながら、取り回しのしやすさも考慮された設計となっており、押し出しの強いフロントフェイスが存在感を一層際立たせています。

ボディラインには繊細な面構成が与えられ、ミニバンでありながらラグジュアリーサルーンのような落ち着いた佇まいを見せます。

室内空間はまさに“移動する上質空間”という表現がふさわしく、シートのデザインや素材、スイッチ類に至るまで徹底した高級志向でまとめられているのが印象的です。

2列目にはグレードによってオットマン付きのキャプテンシートが用意されるなど、後席乗員の快適性にも最大限の配慮がなされています。

なお乗車人数は6人乗り、7人乗り、8人乗りが設定され、用途に応じた選択が可能です。

パワートレインは2.5リッターエンジンをベースにガソリンとハイブリッド、プラグインハイブリッドが設定され、用途に合わせて選べる構成となっています。

静粛性と滑らかさはミニバンとしてトップクラスで、長距離移動でも疲れにくい走りを実現しています。

価格帯（消費税込み、以下同）は510万円から1065万円超まで幅広く用意されているのも特徴です。

こうした豊富なバリエーションにより、ファミリーからショーファードリブンまであらゆるユーザー層にフィットする懐の深さを持っています。

そんなアルファードをスポーティな一台へと昇華させるのが、トヨタのスポーツブランドであるGRの純正パーツです。

まず注目したいのはボディ補強と乗り心地向上を目的とした「GRパフォーマンスパッケージ」で、ハイブリッド車用が29万7000円、ガソリン車用が25万800円となっています。

内容は3つのパーツで構成されており、その中心となるのが「GRパフォーマンスダンパーセット」です。

ハイブリッド車は13万2000円、ガソリン車は9万9000円で、車体の微振動を吸収することで上下・横方向の揺れを抑え、欧州車のようなフラットで上質な乗り味を引き出します。

操舵フィールも自然かつしっかりしたものとなり、直進安定性の向上にも寄与します。

さらに室内に装着する「GRパフォーマンスダンパーセット（室内用）」は8万2500円で、後席の乗り心地改善に特化したアイテムです。

後席で感じやすい横揺れや細かい振動を抑えてくれるため、長距離移動が多いユーザーにとって大きなメリットとなるでしょう。

また「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」はハイブリッド車が8万2500円、ガソリン車が6万9300円で、ステアリングの応答性やコーナリング時の接地感を高め、ミニバンとは思えない確かな走行安定性をもたらしてくれます。

加えて、外観の印象や使い勝手を向上させるアイテムも揃っています。走行安定性の向上にも寄与する「GRスポーツサイドバイザー」は3万6300円（1台分）。

足元の存在感を大きく変える「GR20インチ鋳造アルミホイール＆タイヤセット（セキュリティロックナット付）」は43万4500円（1台分）で、ブラックマイカ×ポリッシュ仕上げのホイールとMICHELIN PRIMACY4＋が組み合わされた本格仕様です。

さらに細部を引き締める「GRドアハンドルプロテクター」（6600円・1台分）や、「GRバルブキャップ」（3960円・1台分）、「GRロックボルト」（5500円・1台分）、「GRカーボンナンバーフレーム」（フロント用リア用ともに1万9800円）といったアクセサリー類も用意され、トータルでのスポーティな統一感を演出できます。

アルファードはそのままでも圧倒的な完成度を誇りますが、GRパーツを組み合わせることで“高級ミニバン”という枠を超え、走りと快適性をより高次元で両立した一台へと進化させることができます。

移動時間をより上質に、そして運転そのものも楽しみたいというユーザーにとって、GRパーツは最適なアップグレードとなるでしょう。