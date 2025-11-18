ファミマ「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾、本日11月18日より開催お菓子やファミチキの袋がカービィ仕様で登場！
ファミリーマートは、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾を本日11月18日より開始した。
11月11日から実施されている「カービィたちの超まんぞくフェス」の第2弾が本日よりスタート。今回は「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場する。
さらに、カービィをイメージしたお菓子など計2種類が新登場。対象のお菓子を購入するとオリジナルグッズがもらえる企画なども実施される。
□「カービィたちの超まんぞくフェス」のページ
「星のカービィ」オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋が登場
展開開始日：11月18日～
実施地域：全国
※店舗によって開始日は異なります。
※袋のデザインをお選びいただくことはできません。
※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。
※店舗によって取り扱いのない場合がございます。
カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子が登場
クランキー苺 星のカービィコラボ
発売日：11月18日
価格：275円
発売地域：全国
カービィアメ（デザイン 3種）
発売日：11月18日
価格：213円
発売地域：全国
「カービィのエアライダー」デザインのクリアファイルやオリジナル豆皿がもらえる
期間中、対象商品を2品購入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。
キャンペーン第2弾（「カービィのエアライダー」オリジナル A4 クリアファイル）
開始日：11月18日10時～【オリジナル A4 クリアファイル（全4種）】
キャンペーン第3弾（オリジナル豆皿）
開始日：11月25日10時～【オリジナル豆皿（全4種）】
ファミペイスタンプ企画
キャンペーン期間：11月11日～12月1日まで
応募期間：11月11日～12月5日まで
期間中、「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて好みのコースにご応募すると、抽選でキャンペーン限定グッズなど合計450名に当たる。
スタンプ 1個 ファミマポイント 500円相当：200名
スタンプ 2個 星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく：30名
「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ（M）まんぷく」はカービィのラッピング×エコバッグ Lで届けられる
こちらのショーカードがついた商品が対象商品で
(C) Nintendo / SORA
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.