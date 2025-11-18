TWICEモモ＆ツウィ、ショーパン×ニット姿に「女神」「何度も見ちゃう」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICEの公式Instagramが11月17日に更新された。モモ（MOMO）とツウィ（TZUYU）のショートパンツ姿が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】TWICE人気メンバー2人「色っぽい」ショーパン姿
モモとツウィは、美しい脚が際立つショートパンツとニットを着こなした姿で動画に登場。並んで座った2人がTyler, The Creator の楽曲「Sugar On My Tongue」の歌詞に合わせ、唇や体をなぞる振り付けでダンスをしており、動画の後半はそれぞれにフォーカスしたショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「何度も見ちゃう」「すごく綺麗」「2人の女神様」「脚に見とれてしまう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
