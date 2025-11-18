きょうは日中も気温が上がらず、12月上旬並みの寒さになる所があるでしょう。

【写真を見る】最高気温は名古屋･岐阜で14℃予想 12月上旬並みの寒さに 夜は冷え込みが強まる見込み 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/18 昼）

正午前の名古屋市内は雲が多く、すっきりしない空模様となっています。この時間の気温は11.9℃で、冷たい風が強まり空気がヒンヤリとしています。

きょうの午後は沿岸部では晴れ間があるものの、雲の広がる所が多くなるでしょう。岐阜県飛騨地方では夕方以降雪や雨が降る見込みです。平野部でも所々でにわか雨があるでしょう。

予想最高気温は名古屋や岐阜で14℃、高山で9℃と、愛知県や岐阜県を中心に12月上旬並みの寒さになる所がありそうです。夜も風が冷たく、冷え込みが強まるでしょう。

【週間予報】

この先の一週間は晴れる日が多いでしょう。あす水曜日も各地で12月並みの寒さになる見込みです。三重県では最高気温がきょうより4℃ほど低くなるでしょう。あさって木曜日は朝の冷え込みが強まり、名古屋や岐阜で最低気温が5℃を下回る予想です。



急な寒さで体調を崩さないようお気を付けください。