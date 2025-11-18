11月も半ばを過ぎ、インフルエンザが流行しやすい冬の季節がやってきた。東京都では早くも感染が「警報レベル」と、猛威を振るっている。

この時期によく聞くのが、「同じ環境にいたのに自分だけインフルエンザにかからなかった」という声だ。そこから「自分はインフルエンザに強い体質なのかも」と感じる人もいる。

では、実際にそんな「強い体質」の人は存在するのだろうか。

インフルエンザの発症は確率的な問題

まず知っておきたいのは、インフルエンザウイルスに感染しても、誰もが必ず発症するわけではないということだ。

発症するかどうかは、曝露量（どれだけウイルスにさらされたか）、免疫の反応速度、過去の感染やワクチン歴など、複数の要素が組み合わさって決まる確率的な現象だ。

同じ空間にいても、吸い込むウイルス量や距離、マスクの有無、換気状態などによって曝露量は大きく変わる。

つまり、最初の時点で「どれだけウイルスを受けたか」にすでに個人差がある。

さらに、感染しても症状が出るかどうかは、体内の自然免疫の働き次第だ。

この段階で重要なのが、「インターフェロン（IFN）」という抗ウイルス物質である。

IFNの反応が早い人は、ウイルスの増殖を初期に抑え込めるため、症状が軽く済んだり、気づかないうちに治ってしまうこともある。

一方、反応が遅れるとウイルスが増え、発熱や倦怠感などが起こりやすくなる。

症状はウイルスそのものより身体の炎症反応で起きる

症状の重さはウイルスの強さだけでなく、身体の炎症反応によっても左右される。

発熱や倦怠感は、身体がウイルスを排除しようとする際に起こす生理的な反応だ。

この炎症反応が控えめな人は、感染しても軽く済んだり、無症候（明らかな症状がない）のまま終わる場合もある。

つまり「発症しなかった＝ウイルスに勝った」というより、「症状として表れにくかった」可能性が高い。

インフルエンザへの反応は、その人がこれまでどんなウイルスに触れてきたかでも変わる。

幼少期に初めて感染した株や、ワクチンで得た免疫の性質によって、成長後の反応が異なることが知られている。

特に、鼻や喉で働くIgA抗体の量や質には個人差が大きい。

つまり、免疫には「記憶」があり、それが発症しやすさに影響を与えることになる。

さらに、遺伝的な要素も無視できない。

たとえば、IFITM3などの抗ウイルス遺伝子には働きの差があり、特定の型は重症化リスクを高めることが報告されている。

ただしこれは「絶対的に強い／弱い体質」という話ではなく、あくまで統計的にリスクがやや異なる傾向を示すものだ。

免疫の働きは日々変化、「常に強い」わけではない

これらを踏まえると、「自分はインフルエンザに強い」という自己評価は、医学的には正確とは言い切れない。

多くの場合は、曝露量が少なかった、自然免疫の反応が早かった、あるいは炎症反応が穏やかだったなど、複数の要因が偶然重なって「発症しなかった」だけの可能性が高い。

次に流行する株が変われば、同じ人でも発症することは十分あり得る。

免疫の働きは、年齢・睡眠・ストレス・栄養状態などによって日々変化するため、「常に強い」わけではない。

インフルエンザに「強い体質」があるとしても、それは固定された能力ではなく、状況と体調のバランスで変動するものだ。

だからこそ、手洗い・換気・ワクチン接種・十分な休養といった基本的な感染対策は、誰にとっても欠かせない。

「自分は強い」と慢心するよりも、「今回はたまたま運が良かった」と考える方が現実的で、安全な向き合い方だと言えるだろう。