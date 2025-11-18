精神科看護師が分析“子どもに言いすぎる原因”→6つの項目に「わかりすぎる！」9千いいね【ママリ】
子どもに言い過ぎてしまったときの原因、精神科看護師の投稿に9千いいね
子どもの精神科看護師@こど看(@kodokanchildpsy)さんの投稿です。子育てをしていると、ついイライラしてお子さんに言い過ぎてしまう、ということもあるのではないでしょうか。そんなつもりはなかったのに言い過ぎてしまい、後から罪悪感で落ち込んでしまう方もいるかもしれませんね…。
私調べですが、子どもにイライラして言い過ぎてしまった場面を振り返った時、結構な確率で出てくる「多分これが原因だなぁ…」は
・空腹
・時間の余裕がない
・子どもへの過度な期待
・足りなかった睡眠時間
・要らなかった余計な一言
・ホルモンバランスの乱れ
が多いようです。皆様はどうですか
皆さんが思い浮かべた原因はありましたか？中には自身ではコントロールが難しいものや、気づいていなかったことがあったかもしれませんね。こうして落ち着いて振り返ることは、良いきっかけとなったのではないでしょうか。
この投稿には「これに"暑さ"という要素が追加される…」といった、リスト以外のものが原因だった方のコメントも寄せられていました。それぞれ環境によってもさまざまな原因がありますね。
「時間の余裕がない。なので、なるべく時間の余裕を持つようにしてます」「わかる！今日長い時間昼寝したら、子どもに優しくなれた！」と、原因を把握することでできる工夫も生まれます。子どもにイライラして言い過ぎてしまう原因について考えるきっかけとなる、素晴らしい投稿でした。
「傘持ってるから手つなげない」パパ大好きな息子に伝えた結果…4万いいね
犬犬(@inu_eat_inu)さんの投稿です。親子で手をつなぐ瞬間って本当に幸せですよね。一方、成長とともに手をつなぐ機会が減ってくることも。そう思うと、手をつなげるのは本当に尊い期間ですよね。
犬犬さんの話題になっている投稿がこちらです。
本日の育児漫画です ン゛ッッ
お父さんが買い物袋を持ち、傘をさして歩いています。お子さんと奥さんが雨に濡れないようにという、パパの優しさがうかがえますよね。このとき、息子がパパと手をつなぎたがりますが、パパの手はふさがっています。
すると、息子は手をつなぐかわりにパパの服の裾をつかみました。どうしてもつながりたい気持ちが伝わってきて、なんともかわいいですね。この投稿には「ときめいちゃいますよね」「小さな手が ｷﾞｭｯｯ って服を掴む感覚がたまらんよね」といったリプライがついていました。
親子の関わり合いに癒やされる、なんともほっこりな投稿でした。
育児中、ふいに訪れる「浄化タイム」に2900いいね
umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0y(@umico12345)さんによる、育児中に感じる癒やしの瞬間についてのエピソードです。子育ては楽しい時間ばかりではないですが、ふいに「あ、癒やされる…」という一瞬が訪れますよね。
umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんもある日、そんなできごとがあったそうです。
こういうシーンに遭遇すると子育てのしんどさが一気に浄化されるのを感じるよ...
子どもたちが安心して幸せそうにしている姿を見ると、親としてはとてもうれしい気持ちになりますね。吐く息が窓について白くなる現象を楽しんでいる2人の背中からは、大切に育てられて安心して生活していることがひしひしと感じられます。それもすべて、umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんや家族が、一生懸命に守ってきたからこそですね。
この投稿には「育児しているといろいろありますが、こういう瞬間がうれしいですよね」「なんかわかる気がします」「愛がいっぱい」といったリプライ、引用ポストがついていました。
姉妹で豊かな時間を過ごしているすてきな1枚。これからもさまざまな愛おしい瞬間を残しておきたくなるような、心温まる投稿でした。
