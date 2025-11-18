『ウマ娘』ブエナビスタ、ついに登場！ステータス詳細発表
人気ゲーム『ウマ娘』の新育成ウマ娘ガチャに「ブエナビスタ」が登場することが18日、発表された。あわせて固有スキルや覚醒スキルなどステータスの詳細が明かされた。
【画像】めっちゃ強い！公開されたステータス 『ウマ娘』勝負服姿のブエナビスタ
ブエナビスタの距離適性はマイル、中距離。脚質は差しA、追い込みAとなっており、追い込みのスキルを持っている。ガチャは19日から実施となる。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールは2025年4月〜6月に放送され、現在10月より第2クールが放送中。
【画像】めっちゃ強い！公開されたステータス 『ウマ娘』勝負服姿のブエナビスタ
ブエナビスタの距離適性はマイル、中距離。脚質は差しA、追い込みAとなっており、追い込みのスキルを持っている。ガチャは19日から実施となる。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開となり、アニメ『シンデレラグレイ』第1クールは2025年4月〜6月に放送され、現在10月より第2クールが放送中。