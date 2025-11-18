ÀéÇ¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¡¡Ãæ¹ñ¤Î²»¿§¤òÅÁ¤¨¤ë¼ÜÈ¬
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî11·î18Æü¡Û¼ÜÈ¬¤ÏÃæ¹ñ¸ÅÂå¤ÎäÔ¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤ËÎà¤¹¤ë´É³Ú´ï¤Ç¡¢²»Î§¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë²«¾â¡Ê¤³¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÎ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä¹¤µ¤¬1¼Ü8À£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£´ÁÂå¤Ë¤Ï´û¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÜÈ¬¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¿·Åâ½ñ¡¦Ï¤ºÍÅÁ¡×¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÅâÂå¤Î²»³Ú²È¤Ç¸½ºß¤Î»³Åì¾ÊæØ¾ë¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë»Ô¹âÅâ¸©À¶Ê¿ÄÃ½Ð¿È¤ÎÏ¤ºÍ¡Ê¤ê¤ç¡¦¤µ¤¤¡Ë¤¬Ì¾¾Î¤È²»Î§¤òÄê¤á¡¢µÜÄî¤Î¤¦¤¿¤²¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÆÃ¿§¤¢¤ë³Ú´ï¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÜÈ¬°¦¹¥²È¤Ç¡¢æØ¾ëÂç³Ø¤Î¶µ°÷¤Ç¤â¤¢¤ëÎÅ¯¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤Æ¤Ä¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ÜÈ¬¤Ïç¡Åâ»þÂå¡Ê¤ª¤è¤½7¡Á9À¤µª¡Ë¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤ÎµÜÄî¤ËÂ°¤¹¤ë¡Ö²í³ÚÎÀ¡×¤Ç¤Î¤ßÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢»Ø¹¦¡Ê¤æ¤Ó¤¢¤Ê¡Ë¤ÏÏ»¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ×Âå¡Ê10¡Á13À¤µª¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ©¶µ¤Î°ìÇÉ¤Ë¤ª¤±¤ëË¡´ï¡ÊË¡¶ñ¡Ë¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢»Ø¹¦¤Ï¸Þ¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¼ÜÈ¬¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºÊ¤ÎÄÄ婷¡Ê¤Á¤ó¡¦¤Æ¤¤¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¼ÜÈ¬¤Î±éÁÕ¤È³Ú¶Ê¤ÎÁÏºî¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÏÃæ¹ñÅÁÅý²»³Ú¤Îµ»Ë¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶×¶Ê¤äÌ±ÍØ¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿12ºîÉÊ¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£¸ø±×³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¼ÜÈ¬¤Î±éÁÕ²ñ¤ä¹Ö½¬²ñ¤òÌó300²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥ÎÏ¸µ¡Ë