ロッテは18日、西川史礁外野手（22）が結婚していたことを発表した。お相手は同い年の一般女性で6月2日に婚姻届を提出した。新人王候補で来年3月のWBCメンバー候補でもあるルーキーが、妻のサポートを力に変えてさらなる進化を目指す。

球団は「西川史礁外野手が一般女性と結婚いたしましたことをお知らせいたします」と発表。

続けて西川のコメントを紹介した。「この度、学生の頃からお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした」とした上で「そして大学生最後の日にプロポーズし、6月2日に入籍しました」と明かした西川。「これからも家族を大切に、仲間を大切に、僕に関わってくださる全ての人を大切に感謝の気持ちを持って野球をしたいと思います。そして、千葉ロッテマリーンズに少しでも貢献できるよう精進いたしますので応援のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。

この日、西川も自身のインスタグラムで結婚を報告。高級ブランド「ハリー・ウィンストン」のキラリと光った指輪の写真とともに「これからも、家庭を持つ身としてより責任を持った行動を心掛け、大好きなこのチームで少しでも多く喜び合えるよう真摯に野球と向き合ってまいります」と意気込んだ。

西川は龍谷大平安（京都）から青学大へ進み、24年ドラフトで2球団競合の結果、1位でロッテに入団。青学大時代は昨年3月に飛び級で侍ジャパントップチームに選出され、欧州代表との2試合に出場して計7打数3安打と存在感を示した。

妻との出会いは共通の知人を介して青学大3年時の23年。当時は交際前だった妻が初めて観戦に訪れた試合でリーグ戦初本塁打を含む2打席連続本塁打と大暴れ。2年終了時でリーグ11試合の出場に終わっていたが、出会いを機にまさに進化が始まった。

プロ1年目の今季は序盤に苦しみ2軍落ちも経験したが「本当にメンタル的にも支えてもらえた」。来季からは最高のパートナーとともに歩んでいく。「家族もでき、より一層責任感を持って妻のために頑張ります。誰よりもロッテ愛を持ってプレーするので応援よろしくお願いします」。家族とファンの思いを背負う、西川のプロ人生が始まった。