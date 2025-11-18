【いちごfactory】いちご専門店の静岡いちごが主役のクリスマスケーキ

静岡県産のいちごのおいしさを届ける人気のお店、いちご専門店｢道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory｣。今年2025年もクリスマスケーキの予約がスタートしました。今年は、クリスマスケーキのお披露目会も行われ一足先にクリスマス気分で素敵なティータイムを過ごした方々も。早速ご紹介します。

いちご専門店がつくる、とっておきのいちごのクリスマスケーキ



2025年のクリスマスケーキは全5種類。静岡県産いちごをぜいたくに使用したいちごloversにはたまらないラインアップとなっています。



静岡いちごをこれでもか!と、堪能したいあなたはこちら!静岡県産いちごを100粒使用した｢プレミアムファクトリーツリーショート｣。どこを食べてもいちご!いちご!いちご!

昨年の1番人気｢クリスマスファクトリーショート｣はサイズ展開が豊富。4号・5号・6号からシチュエーションに合わせて選べます。はやりのズコット型、いちごfactoryの看板クリスマスケーキです。迷ったらこちらが正解です。



いちごfactory定番のボンボンショートケーキも、クリスマス仕様で「クリスマスボンボンショートケーキ」として登場。お子様から大人まで楽しめる王道タイプ。



真っ赤に輝く静岡いちごに目を奪われる｢クリスマスボンボンいちごタルト｣。濃厚なピスタチオクリームとカスタードクリームとのマリアージュを楽しめます。



2025年注目のクリスマスケーキ｢いちごのバウムリースケーキ｣。いちごfactoryで大人気のお土産、いちごのバウムクーヘンがクリスマスケーキに大変身!キュートなピンクのリースケーキはいちごfactoryならではです。

どのいちごのクリスマスケーキがお好み!?

11月の初めに行われたクリスマスケーキ試食会で提供されたプレートがこちら。カットケーキ4種の盛り合わせ&ドリンク。どれも静岡いちごのおいしさ100点満点!人気はやはり｢クリスマスファクトリーショート｣だった模様。



筆者は、今年のニューフェイス｢いちごのバウムリースケーキ｣がいち推しです♡

～もっと｢いちご｣が好きになる～



伊豆の国市エリアの皆様、今年はいちごfactoryのクリスマスケーキで静岡いちご尽くしで素敵なクリスマスを過ごしてみてはいかがでしょうか?

いちご専門店｢道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory｣は、静岡いちごのお土産、カフェ、スタンドがギュッと詰まった静岡いちごのパラダイス。伊豆へお出かけの際はぜひ立ち寄っていちごの新しいおいしさをご堪能ください。

【2025クリスマスケーキ】

･プレミアムファクトリーツリーショート 8号 16,000円(税込)

･クリスマスファクトリーショート 4号 4,500円(税込) 、5号 5,500円(税込) 、6号 8,800円(税込)

･クリスマスボンボンショートケーキ 4号 4,000円(税込)

･クリスマスボンボンいちごタルト 5号 6,000円(税込)

･いちごのバウムリースケーキ 3号 1,600円(税込) 、4.5号 3,800円(税込)

予約受付期間:2025年10月4日(土)-2025年12月18日(木)

予約方法:店頭受付、電話受付(0558-99-9300)、ウェブ予約

受渡期間:2025年12月20日(土)-12月25日(木) 9:00-17:00

受渡場所:道の駅 伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory

【店舗詳細】

道の駅 伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory

静岡県伊豆の国市田京195-2 道の駅伊豆のへそ

0558-99-9300

◆ 物販(お土産コーナー) 9:00-17:00

◆ ボンボンベリーカフェ 10:00-17:00(最終入店 16:00)

◆ ボンボンベリースタンド 平日 10:00-17:00/土日祝 9:00-17:00