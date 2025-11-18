元グラビアアイドルで、現在は芸能事務所「cheer lead」の代表を務める実業家の小阪由佳さん（40）が18日、インスタグラムを更新。「重大発表」を予告した。

小阪さんは、17年ぶりとなる写真集「until the end〜裸洗〜」が19日に発売されることを告知するとともに「写真集が発売と同時に、重大発表があります」と予告。「この写真集を出した理由やこのタイトルの本当の意味がわかるようになっております」とした。

続けて「今まで本当に色々あったし、お世辞でも上手に生きてこれた人間とは言えません。なんとも泥臭く、そして七転び八起きの人生」と振り返るとともに、「そんな自分の人生が、烏滸がましいですが、ほんの少しでも、みなさんのお役にたてたら。この上ない喜びです。ありがとうございます」とつづった。

小阪さんは2004年に「ミスマガジン」グランプリを受賞し、バラエティー番組などでも活躍したが、09年に芸能界を引退。10年には約20キロ太った状態で公の場に現れ、話題となった。

15年には千葉県市原市に保育園を設立。22年には元俳優の栩原楽人（とちはら・らくと）さんとの結婚を発表した。今年1月には、YouTubeで自身の洗脳被害に遭っていた過去について明かしたことでも話題となった。