株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、約4割が「営みがなくても仲が良い」と回答したことがわかりました。では、性欲をどう解消しているのでしょうか。



【グラフ】夫婦の営みがない場合の解消方法は？（調査結果を見る）

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1467人、女性1533人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。



既婚男女3000人中、営みが「ない」と答えた1608人（男性737人、女性871人）に対して、「夫婦仲」を聞いたところ、約4割が「良い」（とても良い15.98％、まあまあ良い25.93％）と回答。一方、「悪い」（まあまあ悪い10.45％、悪い9.58％）は約2割となりました。



「夫婦仲が良い」と回答した割合を子どもの有無別に見ると、子どもなし夫婦（395人）は57.46％なのに対して、子どもあり夫婦（1213人）では36.85％と違いが見られました。



夫婦の営みがないなか、性欲をどう解消しているのでしょうか。



調査の結果、男性は「自己処理」（459人）、「運動などで発散」（121人）、「風俗利用」（99人）などが上位に挙がり、「そもそも性欲がわかない」（163人）という意見も多いものの、何らかの解消行動を取る傾向が見られた一方、女性では「そもそも性欲がわかない」（663人）が最も多くなり、性欲そのものが減退する傾向が際立つ結果となりました。