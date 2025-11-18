ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¡×¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ï¥·¤Î·²¤ì¤äÌþ¤·¤Î¥¯¥é¥²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¿Ô¤¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò²òÀâ
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¿åÂ²´Û¤á¤°¤ê¡Û²Ö·¨ÀéÅß¤È½µËö²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ô1£¶¡¡Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¢¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ä¤é¤ì¤¯¤Þ¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤Û¤È¤ó¤É15.5²óÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê16²óÌÜ¤Ç¤¹ Á°²ó¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹ °ìÀ£¤Î¤¯¤Þ¡¼¤Ë¤â¸ÞÊ¬¤Îº²¤Ç¤¹
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Ä¤é¤ì¤¯¤Þ¡¼¤µ¤ó¤¬Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤ÎÆî´Û¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥ë¥«¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëËÌ´Û¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆ°²è¡Ø¡Ú¼«Å¾¼Ö¼ÖºÜ¡Û²Ö·¨ÀéÅß¤È½µËö²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ô15¡¡Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¡¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¹õÄ¬Âç¿åÁå¡£Ìó3ËüÉ¤¤Î¥¤¥ï¥·¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£°ì½ï¤Ë¥·¥¤¥é¤ä¥¹¥Þ¤Ê¤É¤â±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂç¿åÁå¡£Ä¹¤¤¥Ò¥â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Çµë±Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ï¥·¤¬¼þ¤ê¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È±Ë¤®Îµ´¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿åÁå¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤Î¿åÁå¤¬¡£¤³¤³¤òÈ´¤±¤ë¤ÈÂô»³¤Î¿åÁå¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸¤Êª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ä¶¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥È¥Ó¥Ï¥¼¡£¥¨¥é¤Ë¿å¤òÃù¤á¤ë¾å¤ËÈéÉæ¸ÆµÛ¤ÎÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Î¦¾å¤Ç¤â³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¿ÈÂÎ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¿¿Âä¤ä¹âµéµû¤Î¥¯¥¨¤Ê¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦µû¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥¿¥«¥¢¥·¥¬¥Ë¤È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¡£¥«¥Ë¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥«¥¢¥·¥¬¥Ë¤Ï¥ä¥É¥«¥ê¤ÎÃç´Ö¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¤¬8ËÜ¡£¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ï¥±¥»¥ó¥¬¥Ë²Ê¤ÇÂ¤¬10ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Îºî¤ê¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥«¥Ë¤Î¿åÁå¤«¤é¿¼³¤µû¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Á¥ç¥¦¥Á¥ó¥¢¥ó¥³¥¦¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤é¤ì¤¯¤Þ¡¼¤µ¤ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ¥µ¥«¥¬¥¤¡£¼«Ê¬¤Î³³Ì¤ËÊÌ¤Î³¤Î³Ì¤Ê¤É¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶õ¤Î³¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë³¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤êÊá¿©¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢À¸Â©ÃÏ¤¬º½ÃÏ¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¤Î³¤ò³ê¤ê»ß¤á¤Ë¤·¤¿¤êÄÀ¤ß¹þ¤ß¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¼³¤¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢È¾¥¢¡¼¥Á¾õ¤Î¿åÁå¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤³¤«¤éÇ®ÂÓ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥á¤Î¿åÁå¤Ë¤Ï¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¡¢¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¡¢¥¿¥¤¥Þ¥¤¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤È¥¢¥«¥¦¥ß¥¬¥á¤Î»Ñ¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¹ÃÍå¤Î·Á¤È¿§¤Ç¸«Ê¬¤±¤ä¤¹¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌþ¤·¤Î¥¯¥é¥²¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥ß¥º¥¯¥é¥²¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï°ß¤È¤Î¤³¤È¡£´ðËÜ¤Ï4¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢5¤Ä¤ä6¤Ä¤Î¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÈÃÅÀ¤Î¤¢¤ë»±¤È¾þ¤ê¤Î¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¤Î¤³¤Î¥¯¥é¥²¤Ï¥¿¥³¥¯¥é¥²¡£Â¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉÕÂ°´ï¤¬8ËÜ¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÉÕ¤¤¤¿Ì¾Á°¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ï¤Ä¤é¤ì¤¯¤Þ¡¼¤µ¤ó¤¬¥¯¥é¥²¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ê¥¬¥µ¥¯¥é¥²¤Ç¤¹¡£¿¨¼ê¤ÎÀè¤Î·Ö¸÷¿§¤È¹õ¤¤¶Ú¤¬ÆÃÄ§Åª¡£´ðËÜ¤ÏÇò¤«Æ©ÌÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ö¸÷¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÖ¤¤¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥Ê¥ó¥¥ç¥¯¥ª¥¥¢¥ß¡£À¤³¦¤Ç¤â¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤«Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£»ô°é¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÌÀÑ¤È¿åÎÌ¤ò¸Ø¤ëÌ¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê²ó¤ë¤È¤³¤³¤À¤±¤Ç1Æü¤¬²á¤´¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤ì¤¯¤Þ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤äÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµû¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤¤ì¤¤¡Á
¡¦·²¤ì¤¬¤¹¤´¤¤
¡¦±Ñ¸ì¤Çµû¤ÏÊ£¿ô·Á¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦¤«¤ï¤¤¤¤
¡¦¤¹¤´¤¤¡ª
¡¦¼¡¹Ô¤¯»þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª