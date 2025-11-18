Mori Calliopeと中島健人による楽曲「Gold Unbalance feat. 中島健人」が、11月21日よりPrime Videoにて配信される新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のテーマソングに決定した。

本番組は、芸人たちが一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、即興コントの頂点を決めるお笑いサバイバルバトル。Mori Calliopeと中島は今回が初のタッグとなり、芸人たちの激闘を派手に彩る楽曲として、疾走感あふれるサウンドに乗せたラップ調のストレートなリリックをMori Calliopeが書き下ろした。

また、中島は番組内でも芸人たちを超難度のムチャ振りで翻弄する“お題ゲスト”としての参加も発表されている。芸人たちを追い詰める刺客でありながら、彼らの背中を押すテーマソングをMori Calliopeとともに歌い上げる。

本番組のテーマソング決定に際して、Mori Calliopeは「中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です！相性抜群の二人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、二人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです。」とコメント。中島は、「グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、二人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています」とコメントしている。

さらに、本楽曲のMVが番組配信日の11月21日12時より公開予定。公開に先がけ、燃え盛る高層ビルをバックにMori Calliopeと中島が互いに手を差し伸べる先行カットが公開された。MVでは、激しいダンスシーンに挑む2人の姿も収録されているとのことだ。

＜Mori Calliope コメント＞

1.番組テーマソング『Gold Unbalance feat. 中島健人』のチャームポイントについて

中島さんとのタッグは、私のファンにとっても、世界にとっても、まったく新しい共鳴です！相性抜群の二人の声で情熱をたっぷり込めて歌っているので、二人がこれから一緒に世界に挑んでいく、その高揚感にひたってもらえたらうれしいです。

2. 初タッグを組んだ中島の印象について

若い頃から活動している中島さんと比べると、私はアイドルの世界では新参者です。5年と言っても、彼の輝かしい実績の前ではまだまだだと感じます。しかも私はどちらかというとロック寄りのアイドルなので少し系統も違う。でも、そのコントラストが本当に素晴らしいと思うんです。中島さんのダンスや歌の巧みさを目の当たりにして、私自身のアイドル活動ももっと磨いていきたいと強く刺激を受けました。彼は何事にも全力で取り組んでいるのがはっきり伝わってきます。とにかく、ただただインスパイアされました！！

3. MVの撮影を振り返って

中島さんの隣で踊るのはすごく緊張しましたし、そのムーブを見て「これからはもっとダンスにしっかり向き合わなきゃ」と痛感しました。彼の動きは正確でインパクトがあるので、私ももっと上手くなりたいです。でもそれ以上に、この曲でしか体験できない“特別な何か”を2人で作れたと思っています！バーチャルとリアルのアイドルが混ざり合い、友情を歌い上げる――空間も時間も“現実”の境界さえ超えてしまうような1曲。絶対にお見逃しなく！

＜中島健人 コメント＞

1.今回のCalliope氏との共演はいかがでしたか？

グローバルに愛されているCalliopeさんと、自分の声を融合することができてとても光栄でした。今回の曲はものすごくパワフルであり、二人のボーカルがアンバランスに美しく重なっています。今まで聴いたことのない僕らの音をぜひ楽しんでください。

2.今回は番組にゲストとして出演しつつ、主題歌にも参加されていますが、お気持ちを教えてください。

『THE ゴールデンコンビ』は、1作目をとても楽しく拝見していました。まさか自分が、第二弾で関われるとは想像もしていなかったのでとても嬉しかったですし、この番組の音楽をアーティストとしても彩れることをとても誇りに思います。

3.これから番組を見る人達へメッセージをお願いします。

アイドルとして芸人の皆さんにプライドをぶつけました。（笑）笑いの圧が半端ない中、全力で挑んだのでぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）