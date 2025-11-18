県内は、強い寒気の影響で大気の状態が不安定になっています。19日(水)にかけて大雨や積雪に注意・警戒が必要です。



標高900mにある妙高市の「関温泉」では、今シーズン初めて雪が積もりました。地元の人によりますと雪は未明から降り始め、午前8時30分ごろには3cmほど積もっていたということです。



■登美屋旅館 川上健太郎さん

「いよいよ(この季節が)来た。待ちに待った気持ちが半分、これから除雪作業があって不安(忙しい時期が)始まるなという気持ちが半分。」



県内は19日(水)にかけて、平地でも雪になり積もるところがありそうです。

山沿いでは雪の降り方が強まり、まとまった積雪となる恐れがあります。



また、19日(水)昼前にかけては上越を中心に警報級の大雨になる恐れがあり、土砂災害や河川の増水への注意・警戒が呼びかけられています。