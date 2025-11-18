妙高市「関温泉」で今季初めて雪積もる、大気の状態不安定「大雨と積雪」に注意･警戒を【新潟】
県内は、強い寒気の影響で大気の状態が不安定になっています。19日(水)にかけて大雨や積雪に注意・警戒が必要です。
標高900mにある妙高市の「関温泉」では、今シーズン初めて雪が積もりました。地元の人によりますと雪は未明から降り始め、午前8時30分ごろには3cmほど積もっていたということです。
■登美屋旅館 川上健太郎さん
「いよいよ(この季節が)来た。待ちに待った気持ちが半分、これから除雪作業があって不安(忙しい時期が)始まるなという気持ちが半分。」
県内は19日(水)にかけて、平地でも雪になり積もるところがありそうです。
山沿いでは雪の降り方が強まり、まとまった積雪となる恐れがあります。
また、19日(水)昼前にかけては上越を中心に警報級の大雨になる恐れがあり、土砂災害や河川の増水への注意・警戒が呼びかけられています。
