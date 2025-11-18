「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」（税込 3980円）

　スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ピカチュウバッグセット」が、11月21日（金）から期間限定で、JR東京駅にある「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」などで発売される。

【写真】裏面デザインもかわいい！　「ピカチュウバッグセット」詳細

■人気のお菓子を詰め合わせ

　今回登場する「ピカチュウバッグセット」は、5周年記念商品の第1弾として発売した「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージデザインをあしらったトートバッグと2種類のお菓子を組み合わせたセット。

　トートバッグは、大容量で持ち手も長く、買い物にも活躍間違いなし。中は黄色の生地にモンスターボールの模様がさりげなくあしらわれており、使うたびに気分が上がりそうだ。

　また、ピカチュウ模様のスポンジケーキに、“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷり入った「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」とバナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つの味が楽しめる「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が1つずつセットになった、お土産にもぴったりの商品となっている。

　なお、「ポケモン東京ばな奈」の商品を買うとノベルティの特製マスキングテープがもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。