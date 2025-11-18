「ピカチュウ東京ばな奈」の大容量トートバッグが登場！ 2種のお菓子とセットにした5周年記念グッズ
スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ピカチュウバッグセット」が、11月21日（金）から期間限定で、JR東京駅にある「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」などで発売される。
【写真】裏面デザインもかわいい！ 「ピカチュウバッグセット」詳細
■人気のお菓子を詰め合わせ
今回登場する「ピカチュウバッグセット」は、5周年記念商品の第1弾として発売した「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージデザインをあしらったトートバッグと2種類のお菓子を組み合わせたセット。
トートバッグは、大容量で持ち手も長く、買い物にも活躍間違いなし。中は黄色の生地にモンスターボールの模様がさりげなくあしらわれており、使うたびに気分が上がりそうだ。
また、ピカチュウ模様のスポンジケーキに、“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷり入った「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」とバナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つの味が楽しめる「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が1つずつセットになった、お土産にもぴったりの商品となっている。
なお、「ポケモン東京ばな奈」の商品を買うとノベルティの特製マスキングテープがもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。
【写真】裏面デザインもかわいい！ 「ピカチュウバッグセット」詳細
■人気のお菓子を詰め合わせ
今回登場する「ピカチュウバッグセット」は、5周年記念商品の第1弾として発売した「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージデザインをあしらったトートバッグと2種類のお菓子を組み合わせたセット。
また、ピカチュウ模様のスポンジケーキに、“ナナのみ風とろ〜りバナナカスタードクリーム”がたっぷり入った「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」とバナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つの味が楽しめる「はみ出しチョコのクッキーサンド 12枚入」が1つずつセットになった、お土産にもぴったりの商品となっている。
なお、「ポケモン東京ばな奈」の商品を買うとノベルティの特製マスキングテープがもらえるプレゼントキャンペーンも実施される。