これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内の全域にカミナリ注意報、下越の所々と佐渡に強風注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、上越と十日町地域に大雨注意報が発表されています。



◆18日(火)これからの天気

各地とも雨や雪が降ったりやんだりでしょう。カミナリを伴うところもありそうです。

沿岸部を中心に北西の風が強く吹くでしょう。

降水確率は、各地とも80%前後となっています。



◆18日(火)の予想最高気温

最高気温は、5～9℃の予想です。

昨日より11℃以上低くなるでしょう。平年と比べると5℃以上低くなりそうです。