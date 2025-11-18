各地とも雨や雪が降ったりやんだり カミナリを伴うところも【これからの天気(18日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内の全域にカミナリ注意報、下越の所々と佐渡に強風注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報、上越と十日町地域に大雨注意報が発表されています。
◆18日(火)これからの天気
各地とも雨や雪が降ったりやんだりでしょう。カミナリを伴うところもありそうです。
沿岸部を中心に北西の風が強く吹くでしょう。
降水確率は、各地とも80%前後となっています。
◆18日(火)の予想最高気温
最高気温は、5～9℃の予想です。
昨日より11℃以上低くなるでしょう。平年と比べると5℃以上低くなりそうです。
