¡È¥¥ã¥á¥í¥ó½÷»Ò¡ÉÏÆ¸µ²Ú¤¬»È¤¦¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑ¼Ô3¿Í¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥Ñ¥¿¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë16¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÏÆ¸µ²Ú¡£Èà½÷¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØP5¡¦SSS¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Ï±ô¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÆÃÄ§
ÏÆ¸µ¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¥ª¥ó¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ø¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó P5¡¦SSS¡Ù¡£SSS¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥½¥Õ¥È¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤ÂÇ´¶¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î»Ò¤«¤é¡Ø²Ú¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¡ÉP5¡É¤Ç¤¹¤«¡© ÃË»Ò¥×¥í¤Ç¤âÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Îµ®½Å¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÏÆ¸µ¡Ë¡ØP5¡Ù¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤Î¥½¡¼¥ë¤¬¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡ÖÏÆ¸µ¥×¥í¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¤º¤Ã¤È¥¥ã¥á¥í¥ó¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¥¥ã¥á¥í¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¡É¡£°ÊÁ°¤Ï¡ØGOLO6¡Ù¤Î¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³2?3»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¡ØP5¡¦SSS¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥ì¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¤Ê¤¼µ®½Å¤Ê¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¡ØP5¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¡ØP5¡Ù¤Î¡ØGSS¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¦¥¹¥Á¡¼¥ë¡Ë¡Ù¥â¥Ç¥ë¤â¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¡µë¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼ÍÑ¤È¤·¤Æ¡ØP5¡Ù¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ò¿·¤¿¤ËÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¿ô¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¹¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤·¤«ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ç1?2¿Í¡¢½÷»Ò¤Ç¤ÏÏÆ¸µ¥×¥í¤Ë¤·¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥ì¥Ã¥×¡Ë¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á´°Á´¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¥¿¡¼¥ó¤µ¤»¤Æµå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£ÏÆ¸µ¤ò½éÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥Ñ¥¿¡¼¡£¤Þ¤µ¤Ë°ìÅÙ¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤°ïÉÊ¤À¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØP5¡¦SSS¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Ï±ô¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÆÃÄ§
