「あったらうれしいお惣菜は？」＜回答数 37,089票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第357回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「あったらうれしいお惣菜は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「あったらうれしいお惣菜は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
揚げシューマイの甘酢あん
【材料】（2人分）
シューマイ(市販品) 10個
玉ネギ 1/4個(50g)
ピーマン 1個
<甘酢あん>
リンゴジュース(濃縮還元100%) 200ml
塩 小さじ 1/2
酢 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 1.5
<水溶き片栗>
片栗粉 小さじ 1
水 小さじ 1~2
揚げ油 適量
サニーレタス 1枚
【下準備】
1、サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。＜甘酢あん＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、玉ネギはくし切りにする。ピーマンは縦半分に切り、種を取って食べやすい大きさに切る。
2、シューマイを170℃の揚げ油で揚げて、サニーレタスをしいた器に盛る。
3、鍋に玉ネギと＜甘酢あん＞を入れて煮立て、玉ネギが柔らかくなったら、＜水溶き片栗＞でトロミをつけて、(2)にかける。
(E・レシピ編集部)
・「あったらうれしいお惣菜は？」の結果は…
・1位 … ごちそう系 61%
・2位 低カロリー 20%
・3位 世界の料理 15%
・4位 ビーガン 4%
※小数点以下四捨五入
37,089票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
