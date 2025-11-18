永作博美、“後輩おじさんたち”と集合ショット公開 いまも変わらぬ笑顔に反響「可愛い」「最高すぎるー!!」
俳優の永作博美（55）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。「素晴らしきおじさん達」との集合写真を披露した。
【写真】「最高の笑顔の瞬間！」永作博美＆“後輩おじさんたち”RIP SLYMEの集合ショット
永作は「#RIPSLYME」「#楽日にて」のハッシュタグをつけ、「事務所の後輩に会ったよ。最高だったぜい」とコメントし、ヒップホップグループ・RIP SLYMEとの笑顔あふれる集合写真をアップ。
続けて「Dear素晴らしきおじさん達へ『ずっとステージで遊んでてほしい。』先輩のおばさんより」と、後輩たちへユーモラスかつ愛情のこもった、温かいエールを送っている。
この楽しそうな集合写真に、ファンからは「笑顔可愛い」「弾けてる笑顔がたまらなく素敵」「最高の笑顔の瞬間！」「皆さん、良い顔!!」「最高すぎるー!!」など、永作の変わらぬ愛らしい笑顔と、グループとの良好な関係を称賛する声が寄せられていた。
