King Gnu常田大希、自身の検索結果に衝撃「1枚目は絶対これではない」 ファンは好印象「ご利益ありそう」
ロックバンド・King Gnuの常田大希（33）が、17日までに自身のXを更新。自身の名前を検索した際のある“衝撃”を告白した。
【写真】「めっちゃ笑った」King Gnu常田大希の衝撃的な検索結果
常田が「1枚目は絶対これではない」と投稿したのは、自身の名前を検索した際に表示された検索結果のスクリーンショット。
そのトップ画像にはスキンヘッドの写真が表示されており、本人のイメージとは異なるものだったようだ。
この投稿に、コメント欄では盛り上がりを見せており「インパクトあっていいんじゃないかと思います」「素敵ですよー」「最悪で最高」「まじか…って思いながら、検索したら同じだった」「めっちゃ笑った」「ご利益ありそうな画像ありがたくロック画面につかわせてもらってます」など、そのギャップを楽しむ声が多数寄せられている。
