シュタゲ新作『STEINS;GATE RE:BOOT』発売延期を発表 リニューアルされたキャラデザが公開
科学アドベンチャーシリーズの公式サイトが18日に更新され、新作ゲーム『STEINS;GATE RE:BOOT』の発売延期が発表された。
【画像】『STEINS;GATE RE:BOOT』リニューアルされたキャラクターデザイン
『STEINS;GATE RE:BOOT』は2009年にXbox 360用ソフトとして発売され人気を博した『STEINS;GATE』を元にグラフィックのみならず、ほぼ全ての素材を一新し、新たなストーリーも加えることで、原作を新たにリブートする作品。
公式Xでは「2025年発売を予定しておりました新作ゲーム『STEINS;GATE RE:BOOT』について、さらなるクオリティアップのため、発売を2026年に延期させていただくこととなりました」と説明。
「発売を心待ちにされているお客様には、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。今しばらくお時間を頂戴しますこと、何卒ご理解のほどお願い申し上げます」と伝えた。
あわせて、huke氏によりリニューアルされた登場キャラクターのデザインなどが公開された。
