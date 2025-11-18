庄司智春＆藤本美貴、結婚17年迎えた夫婦の“ラブラブ習慣”にファン胸キュン「ミキティーー」「2人とも可愛い」「最高の夫婦だね」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレント・藤本美貴（40）との“やり取り”を公開し、仲良しぶりが話題を呼んでいる。
【写真】「ミキティーー」「2人とも可愛い」藤本美貴が夫・庄司智春にLINEで送った自撮りショット
投稿では、藤本から届いた「今日は、何時もどり？」というメッセージに自撮り写真が添えられたトーク画面を公開。庄司は「未だに写真送りあってるのも結婚17年目で我ながら凄いと思うけど 私は貰うのは嬉しいけどミキティは流石に嬉しくないと思うwただのおじさんだからw」とつづり、自身もタンクトップ姿の自撮り写真を返信するトーク画面を紹介した。
これに対し、藤本本人「え？嬉しいよ?!（ハートマーク）」と反応。2人の仲の良さをうかがわせた。
コメント欄には「ミキティーー」「2人とも可愛い」「最高の夫婦だね」「こうゆうのいいですね」「羨ましい夫婦です」「愛やね」「こんな夫婦になりたい」「ミキティは嬉しくないと思うといいながら何枚も自分の写真送ってるところがカワイイ」「SNS上でも仲良し夫婦、ごちそうさまです」など、夫婦のやり取りに“胸キュン”したファンからの声が多数寄せられている。
庄司と藤本は、2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。
【写真】「ミキティーー」「2人とも可愛い」藤本美貴が夫・庄司智春にLINEで送った自撮りショット
投稿では、藤本から届いた「今日は、何時もどり？」というメッセージに自撮り写真が添えられたトーク画面を公開。庄司は「未だに写真送りあってるのも結婚17年目で我ながら凄いと思うけど 私は貰うのは嬉しいけどミキティは流石に嬉しくないと思うwただのおじさんだからw」とつづり、自身もタンクトップ姿の自撮り写真を返信するトーク画面を紹介した。
コメント欄には「ミキティーー」「2人とも可愛い」「最高の夫婦だね」「こうゆうのいいですね」「羨ましい夫婦です」「愛やね」「こんな夫婦になりたい」「ミキティは嬉しくないと思うといいながら何枚も自分の写真送ってるところがカワイイ」「SNS上でも仲良し夫婦、ごちそうさまです」など、夫婦のやり取りに“胸キュン”したファンからの声が多数寄せられている。
庄司と藤本は、2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生している。