今季7月末に育成契約から支配下登録をつかみ、ともにプロ初勝利を挙げたオリックスの横山楓投手（27）と入山海斗投手（25）の両右腕が、そろって増額で契約更改した。

24年オフに支配下から育成契約に切り替わるも、再びはい上がった横山楓は700万円から倍増の1400万円でサイン。14試合の登板で2勝4ホールド、防御率1・10とシーズン終盤に存在感を放った右腕は「（プロ）4年間で一番投げられた年でしたし、やってきたことをしっかり出せた。来年も活躍した姿をいろんな人に見てもらえるように、開幕から1年間上で投げるのを目標にしたい。（妻、子どもに）本当に支えてもらった1年間だったので。家族サービスって言葉は好きじゃないですけど、オフシーズンは何かで返せたら」と、語った。

22年育成ドラフト3位で入団の入山も、今季500万円から倍増の1000万円で更改。15試合の登板で2勝1ホールド、防御率5・02だった。「怖いですね…。こんな額もらったことないので。不安しかないです」。初々しさをのぞかせつつも、「釣り好きなんで、釣り具とかですかね。いい竿でいい魚を釣りたい」と増額分の使い道に夢を膨らませた。