俳優高岡蒼佑（43）が18日、X（旧ツイッター）を更新。日本のネット上で活躍する外国出身インフルエンサーらの発信に私見を述べた自身の投稿に対する批判に反論した。

高岡は17日、SNS上の言論について「アメリカ出身とかエジプト出身とかナイジェリア出身とかの人が、日本の代表みたいな顔して移民の事とか話してるの見ると、なんか違う気がするんだよなぁと思っている」と言及。「なんでわざわざ煽って揉めさせたがってるんだろう」と懐疑的に受け止め、「100万が一戦争始まったとしたら絶対にいないと思う。日本に」と推測していた。

この投稿にはさまざまな意見が寄せられ、外国出身者に対する差別や中傷だとする批判もあるが、高岡は「やっぱり差別主義者だなんだとギャーギャー騒ぎ出したのをみて論点ズレまくりだし、たかだか一意見に必死だし、揉めててくれないと困る人や、揉めさせないと困る人たちがいるんだろうなと実感。こんなに必死になっちゃうんだから。敵国ねぇ。そんなに争いたい人たちばっかりなのが残念ですね」と思いをつづった。

続く投稿では「差別的差別的って言う人ほど、本人達が中国人や朝鮮人やロシア人やらを当たり前のように批判してるよねっていう矛盾」とピシャリ。「人は人、みんな仲良くの考えの人達は差別的や！と、発狂もしない。熱くもならない。結局はこういう人達って偏ってるのは自分なんだと気づきもしないのよ」と指摘した。