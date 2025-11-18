¡Úµð¿Í¡Û¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¤È°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¡ÖÀµÄ¾Ìîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¸Æü¤ËÁ°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤È°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£°£¶£·¡×¤Ë·èÄê¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ç¯Êð¤Ï£µ£´£°Ëü±ß¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡Àî¸¶ÅÄ¤Ïºòµ¨¡¢³«ËëÁ°¤Ë±¦Â¼ó¤òÉé½ý¡£Æó·³Àï¤Ç¤â½Ð¾ì»î¹ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿º£µ¨¤ÏÆó·³Àï½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«£±»î¹ç¤Î¤ß¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ÆµåÃÄ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¸½Ìò°úÂà¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Àî¸¶ÅÄ¡£¡ÖÀµÄ¾Ìîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£