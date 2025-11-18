【これまでのあらすじ】 いつでも自分が可哀想で、妻を悪者にする夫。そんな夫に匙を投げ、妻は娘と一緒に家を出た。しかし、夫が弁護士からの連絡を無視するため、離婚は成立していなかった。そんななか、悪いのは妻だと思っている夫の方から「調停をしたい」と言い出してきて…。



夫は自分の正しさを信じていたようですが、私はこの日のために数々の記録を残していました。夫の言動がどれだけ無責任で、子どもにとって危険なものだったか、第三者が見ればどちらが正しいかすぐにわかるでしょう。

夫は「やだやだ〜」と子どものように泣きじゃくっていましたが、長い闘いの末に離婚成立。私はようやく自由を手に入れることができました。これからは娘とふたり、ささやかでも穏やかな生活を送ろうと思います。娘の笑顔が隣にあれば、私は前を向いて頑張っていけるから…。しかしそう思ったのもつかの間…。元夫からSNSにメッセージが届いたのです。しかも、アカウント名が「娘に会わせてもらえない可哀想な父親」!?続きは新コミックアプリ限定で公開中！

※12話は公開中・13話は明日公開となります

プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木(フィクション・スタジオ)