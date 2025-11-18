１８日前引けの日経平均株価は前営業日比８９１円３５銭安の４万９４３２円５６銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８９２８万株、売買代金概算は２兆７９７６億円。値上がり銘柄数は３３２、対して値下がり銘柄数は１２１１、変わらずは６９銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は主力ハイテク株をはじめ広範囲に売りが広がった。日経平均は大幅続落となり、一時下げ幅は１２００円を超え、その後は下げ渋ったものの前引け時点で９００円近い下げで５万円大台を大きく下回っている。前日の米国株市場ではハイテク株を中心にリスクオフの地合いだったことから、これを引き継ぐ格好となった。ここ国内１０年債利回りが急ピッチの上昇を示しており、金利上昇を警戒する形で買いが手控えられている。値下がり銘柄数はプライム市場全体の７５％を占めている。



個別では前日に続き売買代金トップとなっているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が安く、ソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞などの下げも目立つ。レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞が売られ、三井海洋開発＜6269＞、日立製作所＜6501＞なども下落した。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ＜4446＞、グローバル・リンク・マネジメント＜3486＞が急落、ＪＸ金属＜5016＞も大きく下値を探る展開に。半面、ここ大きく売り込まれていたサンリオ＜8136＞が底堅さを発揮、住友ファーマ＜4506＞は連日の上値追い。荏原＜6361＞も堅調。ラックランド＜9612＞が急騰、ニチコン＜6996＞、第一稀元素化学工業＜4082＞、アルゴグラフィックス＜7595＞も値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

