関根麻里、夫・Kと娘の“ビデオ通話”スクショを公開「優しいパパの顔」「素敵なやり取り」
タレントの関根麻里（41）が16日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手のKが誕生日を迎えたことを報告し、“パパの顔”全開の写真を公開した。
【写真】「優しいパパの顔」関根麻里が公開した夫・Kと娘の“ビデオ通話”のスクショ
関根は「Happy Birthday @k_pianoman !!! 大阪にいるパパとのビデオ通話をスクショした娘 私よりも手際が良すぎて」とのコメントとともに、優しい笑顔を見せるKのスクリーンショットをアップした。
この投稿にファンからは「優しいパパの顔になってますね」「Kさん（パパ）お誕生日おめでとうございます 素敵なやり取り 娘ちゃん、ファインプレーですね」「Kパパいいお顔 麻里ちゃん本当に、いい旦那様。見つけましたねぇ」「Kくん！42歳のお誕生日おめでとう 温かい家族に囲まれて幸せですね〜」「素敵なご家族 良きパパですね♪」などのコメントが寄せられている。
関根とKは2014年8月に結婚。15年11月に長女、19年に次女が誕生している。
【写真】「優しいパパの顔」関根麻里が公開した夫・Kと娘の“ビデオ通話”のスクショ
関根は「Happy Birthday @k_pianoman !!! 大阪にいるパパとのビデオ通話をスクショした娘 私よりも手際が良すぎて」とのコメントとともに、優しい笑顔を見せるKのスクリーンショットをアップした。
この投稿にファンからは「優しいパパの顔になってますね」「Kさん（パパ）お誕生日おめでとうございます 素敵なやり取り 娘ちゃん、ファインプレーですね」「Kパパいいお顔 麻里ちゃん本当に、いい旦那様。見つけましたねぇ」「Kくん！42歳のお誕生日おめでとう 温かい家族に囲まれて幸せですね〜」「素敵なご家族 良きパパですね♪」などのコメントが寄せられている。
関根とKは2014年8月に結婚。15年11月に長女、19年に次女が誕生している。