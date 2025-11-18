【新興国通貨】ドル人民元は先週後半の下げ一服＝中国人民元



ドル人民元は一時７．１１００を付けるなど、ややドル高ペソ安。ドル全体の上昇基調が支え。利下げ期待後退を受けたドル買いの流れが広がっている。先週は後半にかけてドル安元高となり７．１２台前半から約１年ぶり安値となる７．０９台前半を付けたが、そうしたドル安元高基調が一服する展開。

対円ではドル円の上昇もあってしっかりとなり、昨日海外市場に２１．８４９、直近も２１．８４台など元高円安が進行。



USDCNY 7.1086 CNYJPY 21.840

