【新興国通貨】ドルペソはドル高ペソ安進行、トランプ発言が中南米通貨売り誘う=メキシコペソ



ドルメキシコペソは中南米市場午後に１８．４６２と1週間ぶりドル高ペソ安圏。その後少し調整も直近高値に近いところでの推移。トランプ大統領が麻薬問題への対処などを背景にベネズエラやメキシコへの軍事行動活発化の可能性に言及。ベネズエラへの警戒感を強く示した後、メキシコにも満足していないと発言したことを受けてペソ安となった。

対円ではペソ売りと円売りが交錯。NY午前の８円４６銭前後から



USDMXN 18.453 MXNJPY 8.411

